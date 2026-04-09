Беспрецедентная ситуация: как Трамп может уничтожить статус США ошибкой в Ормузском проливе

Соединенные Штаты и Иран договорились о двухнедельном перемирии. Ормузский пролив будет открыт в течение этого времени, но Тегеран хочет взимать деньги за прохождение кораблей. И вообще вся эта ситуация бьет по имиджу США.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что ситуация в Ормузском проливе может создать опасный прецедент. Иран показал, что может создать проблемы во всем мире таким образом.

Как ситуация в Ормузском проливе бьет по имиджу США?

По словам Мусиенко, безопасность мирового судоходства основывается не только на Конвенции ООН по морскому праву, которая регулирует статус внутренних вод, прибрежных экономических зон и тому подобное. Всегда был вопрос, что кто-то должен контролировать и защищать свободное судоходство. Если когда-то это была Британская империя, то сейчас – это США.

Штаты имеют достаточно военных кораблей и авианосцев, которые позволяют им контролировать ситуацию в океанах и морях. Ситуация в Ормузском проливе бьют по влиянию Соединенных Штатов.

Если сейчас США не смогут разобраться с этой ситуацией и дадут возможность иранцам собирать пошлину или еще что-то похожее, то это несколько пошатнет их статус как страны, которая гарантирует свободное судоходство. Это даст сигнал другим странам, которые хотят бросить вызов морскому господству США. А это прежде всего Китай и, если говорить об Арктике, то Россия,

– отметил Мусиенко.

