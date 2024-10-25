За расследование дела уже взялась прокуратура. Харьковских работников терцентра комплектования могут наказать штрафом или тюрьмой.

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Что известно об избиении мужчины в Харькове

Так, в пятницу, 25 октября, харьковские паблики обнародовали видео конфликта с якобы работниками ТЦК и СП. На нем слышно, как мужчина объясняет военнослужащим, что не обновил данные, потому что из-за ошибки его признали официально мертвым. Сейчас же он доказывает, что жив и восстанавливает документы.

После этого, как указывается, в мужчину выпустили струю из газового баллончика. В дальнейшем видно, как его, уже с рассеченной бровью, силой вытаскивают из авто.

Реакция органов прокуратуры, омбудсмена и ТЦК

Специализированная прокуратура в сфере обороны сообщила, что начала досудебное расследование по факту возможных противоправных действий военнослужащих ТЦК и СП в Харькове. Там указали, что во время остановки транспортных средств и проверки военно-учетных документов, те с особой дерзостью нанесли телесные повреждения гражданину.

Военнослужащим грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен, пробационный надзор на срок до пяти лет, или ограничение свободы на тот же срок.

Также омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что его Представитель Оксана Червякова прорабатывает соответствующий вопрос и направила письмо в Харьковский ОТЦК и СП с целью выяснения фактических обстоятельств для дальнейшей оценки.

Задача обороны государства является первоочередной! Однако мобилизация должна происходить в рамках закона. Поэтому ожидаю беспристрастную проверку соответствующими органами обнародованной информации в СМИ, а в случае ее подтверждения – привлечения виновных к ответственности,

– подчеркнул Лубинец.

У комментарии Суспільне Харків пресс-секретарь областного территориального центра комплектования и соцподдержки Елена Родина сообщила, что, предварительно, трое военнослужащих получили травмы различной степени тяжести. Она пообещала обнародовать комментарий ТЦК позже.