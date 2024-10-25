За розслідування справи вже взялася прокуратура. Харківських працівників терцентру комплектування можуть покарати штрафом або тюрмою.

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Що відомо про побиття чоловіка у Харкові

Так, у п'ятницю, 25 жовтня, харківські пабліки оприлюднили відео конфлікту з буцімто працівниками ТЦК та СП. На ньому чути, як чоловік пояснює військовослужбовцям, що не оновив дані, бо через помилку його визнали офіційно мертвим. Зараз же він доводить, що живий та відновлює документи.

Після цього, як вказується, у чоловіка випустили струмінь з газового балончика. Надалі видно, як його, вже з розсіченою бровою, силоміць витягують з авто.

Реакція органів прокуратури, омбудсмена та ТЦК

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони повідомила, що розпочала досудове розслідування за фактом можливих протиправних дій військовослужбовців ТЦК та СП у Харкові. Там вказали, що під час зупинки транспортних засобів та перевірки військово-облікових документів, ті з особливою зухвалістю завдали тілесні ушкодження громадянину.

Військовослужбовцям загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень, пробаційний нагляд на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк.

Також омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що його Представниця Оксана Червякова опрацьовує відповідне питання та направила лист до Харківського ОТЦК та СП з метою з'ясування фактичних обставин для подальшої оцінки.

Завдання оборони держави є першочерговим! Однак мобілізація має відбуватися в межах закону. Тому очікую на неупереджену перевірку відповідними органами оприлюдненої інформації у ЗМІ, а у разі її підтвердження – притягнення винних до відповідальності,

– наголосив Лубінець.

У коментарі Суспільне Харків речниця обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки Олена Родіна повідомила, що, попередньо, троє військовослужбовців дістали травми різного ступеня тяжкості. Вона пообіцяла оприлюднити коментар ТЦК пізніше.