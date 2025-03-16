Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Львовского областного ТЦК.

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Как в ТЦК комментируют "упаковку" мужчины во Львове

Так, 15 марта, во Львове, группа оповещения Шевченковского РТЦК и СП проводила оповещение военнообязанных граждан.

Около 21:00, на проспекте Черновола, один из мужчин встретил военнослужащих оскорблениями и кулаками. После выяснения, что гражданин является нарушителем воинского учета, он ударил одного из военнослужащих и пытался убежать,

– отмечают в ТЦК.

Сейчас после прохождения ВВК признан годным к военной службе.

В ТЦК призывают граждан ответственно относиться к своим обязанностям перед государством. Военнослужащие отмечают, что побег – не выход, а достоинство – это то, что отличает украинцев от врага.

Отметим, что на видео из сети видно, как люди в военной форме выводят из магазина мужчину, который сопротивляется и выкрикивает "отпустите". После этого его сажают в бус.

К слову, на днях в Кременчугском ТЦК двое мужчин пытались нанести себе ранения, чтобы избежать мобилизации. Их направили к психиатру.