Военные назвали распространенное видео вырванным из контекста. Об инциденте сообщает 24 Канал со ссылкой на Черниговский областной ТЦК и СП.
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Что известно о конфликте?
В Чернигове 14 июля произошел конфликт с участием военнослужащих ТЦК и двух мужчин. В центре комплектования объяснили, что во время мероприятий оповещения вместе с полицией они намеревались проверить у них военно-учетные документы.
Как выяснилось, оба мужчины являются военнообязанными и находятся в розыске как такие, что целенаправленно избегают военной службы по мобилизации в условиях военного положения,
– говорится в сообщении.
По данным ТЦК, граждане находились в состоянии алкогольного опьянения и начали агрессивно сопротивляться, когда военные попросили предъявить документы.
На месте происшествия полицейские составили на обоих админпротоколы. В ТЦК отметили, что все действия были осуществлены в рамках закона, а видео, распространенное в сети, подано манипулятивно и играет на руку врагу.
Также в ТЦК напомнили, что препятствование законной деятельности ВСУ влечет за собой уголовную ответственность.
К слову, Венгрия заявляла, что ее гражданин умер из-за побоев в ТЦК на Закарпатье. ВСУ опровергли эту информацию.