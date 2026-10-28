Конфликт с ТЦК во Львове вспыхнул из-за фейка: Садовый рассказал о разговоре с военными

Об этом Андрей Садовый рассказал в проекте "Ремовское интервью" от "Суспильне".

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Что стало причиной конфликта с ТЦК на Сыхове?

По словам Садового, в сети распространилось сообщение о якобы задержании сотрудниками ТЦК мужчины, которому еще не исполнилось 25 лет. Эта информация возмутила местных жителей, которые вышли на протест.

Впоследствии, как утверждает мэр Львова, выяснилось, что сообщение было ложным. В то же время установить, кто первым его распространил, оказалось сложно.

Когда в сети появились сообщения о том, что задержали молодого парня, где-то двадцать с чем-то лет, до двадцати пяти, это возмутило жителей. И люди вышли на протест. Потом выяснилось, что это была фейковая информация– рассказал Садовый.

О чем Садовый говорил с сотрудниками ТЦК?

Мэр сообщил, что после инцидента пригласил военнослужащих территориального центра комплектования на беседу, чтобы обсудить обстоятельства конфликта.

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Когда произошел этот постыдный инцидент, я немедленно пригласил сотрудников ТЦК на беседу, и мы с ними подробно обсудили все эти нюансы– отметил он.

По словам Садового, такие встречи продолжаются и в дальнейшем. В ходе них обсуждаются проблемные ситуации и возможные изменения в рамках полномочий городских властей.

В то же время мэр Львова подчеркнул необходимость уважительного отношения к людям в военной форме, независимо от того, где именно они проходят службу.

Он также отметил, что работа сотрудников ТЦК является сложной, а руководство областного центра комплектования в течение года менялось уже несколько раз.

При этом Садовый признал, что действия военнослужащих ТЦК не всегда являются правильными.

Сотрудники ТЦК – не святые, и делают много вещей, которые делать нельзя– отметил городской голова.

По его мнению, каждый такой случай необходимо отдельно разбирать, делать выводы и предотвращать повторение подобных ситуаций.