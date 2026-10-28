Конфлікт із ТЦК у Львові спалахнув через фейк: Садовий розповів про розмову з військовими

Про це Андрій Садовий розповів у проєкті "Ремовська Інтерв'ю" від Суспільного.

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Що спричинило конфлікт із ТЦК на Сихові?

За словами Садового, у мережі поширили повідомлення про нібито затримання працівниками ТЦК чоловіка, якому ще не виповнилося 25 років. Ця інформація обурила місцевих жителів, які вийшли на протест.

Згодом, як стверджує мер Львова, з'ясувалося, що повідомлення було неправдивим. Водночас встановити, хто першим поширив його, виявилося складно.

Коли в мережі з'явилися інформаційні повідомлення, що затримали молодого хлопця, десь двадцять з чимось років, до двадцяти п'яти, це обурило мешканців. І люди вийшли на протест. Потім з'ясувалося, що це була фейкова інформація– розповів Садовий.

Про що Садовий говорив із працівниками ТЦК?

Міський голова повідомив, що після інциденту запросив військовослужбовців територіального центру комплектування на розмову, щоб обговорити обставини конфлікту.

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Коли відбувся цей ганебний інцидент, я негайно запросив працівників ТЦК на розмову, і ми з ними детально обговорили всі ті нюанси– зазначив він.

За словами Садового, такі зустрічі відбуваються й надалі. Під час них обговорюють проблемні ситуації та можливі зміни в межах повноважень міської влади.

Водночас мер Львова наголосив на необхідності поваги до людей у військовій формі незалежно від того, де саме вони проходять службу.

Він також зауважив, що робота працівників ТЦК є складною, а керівництво обласного центру комплектування протягом року змінювалося вже кілька разів.

При цьому Садовий визнав, що дії військовослужбовців ТЦК не завжди є правильними.

Працівники ТЦК – не святі, та роблять багато речей, яких робити не можна– зазначив міський голова.

На його думку, кожен такий випадок необхідно окремо розбирати, робити висновки та запобігати повторенню подібних ситуацій.