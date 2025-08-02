Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Как в ТЦК комментируют конфликт в Виннице?

Заместитель начальника Винницкого областного ТЦК и СП по психологической поддержке персонала Николай Лантух прокомментировал конфликт с участием группы гражданских лиц.

По его словам, около 30 – 40 человек пытались незаконно проникнуть на территорию центрального стадиона "Локомотив".

Дежурными ОТЦК были приняты действия по вызову представителей Национальной полиции Украины для урегулирования конфликта. Они пытались уладить этот инцидент, но группа гражданских лиц все-таки проникла на территорию и попыталась помешать мероприятиям мобилизации. То есть не выпускали военнообязанных, которые включены были в команду на отправку в учебный центр,

– пояснил Николай Лантух.

Он отметил, что такими действиями горожане "подрывали меры мобилизации". К тому же, по словам чиновника, во время инцидента непосредственно между гражданскими лицами и военнослужащими ТЦК никаких физических контактов не было.

Это подтверждено на видео, которые предоставлены представителям СБУ, представителям Национальной полиции Украины,

– добавил заместитель начальника ТЦК.

Николай Лантух также пояснил журналистам, что в пункт временного пребывания направляют лиц, которые уже внесены в команды для отправки в учебные центры и на которых издан приказ о мобилизации.