Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Як у ТЦК коментують конфлікт у Вінниці?

Заступник начальника Вінницького обласного ТЦК та СП з психологічної підтримки персоналу Микола Лантух прокоментував конфлікт за участі групи цивільних осіб.

За його словами, близько 30 – 40 людей намагалися незаконно проникнути на територію центрального стадіону "Локомотив".

Черговими ОТЦК були прийняті дії щодо виклику представників Національної поліції України для врегулювання конфлікту. Вони намагалися залагодити цей інцидент, але група цивільних осіб все-таки проникла на територію і спробувала завадити заходам мобілізації. Тобто не випускали військовозобов'язаних, які включені були в команду на відправлення у навчальний центр,

– пояснив Микола Лантух.

Він наголосив, що такими діями містяни "підривали заходи мобілізації". До того ж, за словами посадовця, під час інциденту безпосередньо між цивільними особами й військовослужбовцями ТЦК жодних фізичних контактів не було.

Це підтверджено на відео, які надані представникам СБУ, представникам Національної поліції України,

– додав заступник начальника ТЦК.

Микола Лантух також пояснив журналістам, що до пункту тимчасового перебування направляють осіб, які вже внесені до команд для відправлення у навчальні центри та на яких видано наказ про мобілізацію.