Уже почти месяц государственное предприятие "Антонов" – в эпицентре скандалов. Однако заместитель гендиректора Укроборонпрома Мустафа Найем подтвердил, что конфликт уже исчерпан.

Конфлікт щодо ДП "Антонов"

Про це Найєм сказав у ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі. І додав, що це сталося буквально кілька годин тому.

Важливо Переживає не найкращі часи: за 5 років "Антонов" не виготовив жодного літака

"Що стосується конфлікту щодо "Антонова", то, можна сказати, що він вже вичерпаний. Буквально зараз. Уже декілька годин тому ми дійшли до порозуміння з колишнім генеральним директором", – зазначив Найєм.

Він наголосив, що це була перевірка, ініційована СБУ. Вони знайшли ознаки правопорушення, і ніхто нікого не "викривав". Ці матеріали передали в державні органи. Ще немає вироку суду, але є ознаки:

перевищення повноважень;

порушення фінансової дисципліни;

порушення низки статей кримінального кодексу.

Ці порушення стосуються тендерів, недоотриманого прибутку чи втраченої вигоди – це те, що може бути елементами махінацій. Але це не стосується конкретної особи, це фактові справи,

– наголосив Найєм.

Про Олександра Донця

Найєм повідомив, що колишнього керівника ДП "Антонов" справді звільнили. Проте якийсь час він намагався відновитись на посаді. Зараз на його місце тимчасово призначили віцепрезидента з проєктування Олександра Лося. Він 18 років пропрацював на підприємстві.

Коли ми розблокуємо реєстри, він буде повноцінним директором,

– заявив Найєм.

Що відомо про конфлікт навколо ДП "Антонов"?