Конфликт вокруг "Антонова" исчерпан, это произошло несколько часов назад, – Найем
Уже почти месяц государственное предприятие "Антонов" – в эпицентре скандалов. Однако заместитель гендиректора Укроборонпрома Мустафа Найем подтвердил, что конфликт уже исчерпан.
Конфлікт щодо ДП "Антонов"
Про це Найєм сказав у ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі. І додав, що це сталося буквально кілька годин тому.
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"Що стосується конфлікту щодо "Антонова", то, можна сказати, що він вже вичерпаний. Буквально зараз. Уже декілька годин тому ми дійшли до порозуміння з колишнім генеральним директором", – зазначив Найєм.
Він наголосив, що це була перевірка, ініційована СБУ. Вони знайшли ознаки правопорушення, і ніхто нікого не "викривав". Ці матеріали передали в державні органи. Ще немає вироку суду, але є ознаки:
- перевищення повноважень;
- порушення фінансової дисципліни;
- порушення низки статей кримінального кодексу.
Ці порушення стосуються тендерів, недоотриманого прибутку чи втраченої вигоди – це те, що може бути елементами махінацій. Але це не стосується конкретної особи, це фактові справи,
– наголосив Найєм.
Про Олександра Донця
Найєм повідомив, що колишнього керівника ДП "Антонов" справді звільнили. Проте якийсь час він намагався відновитись на посаді. Зараз на його місце тимчасово призначили віцепрезидента з проєктування Олександра Лося. Він 18 років пропрацював на підприємстві.
Коли ми розблокуємо реєстри, він буде повноцінним директором,
– заявив Найєм.
Що відомо про конфлікт навколо ДП "Антонов"?
- Ще на початку літа Укроборонпром ухвалив рішення про припинення повноважень президента ДП "Антонов" Олександра Донця через його ймовірну участь у корупційних схемах. На його місце тимчасово призначили віцепрезидента з проєктування Олександра Лося.
- Трудовий колектив таку ініціативу не підтримав і написав звернення до президента з проханням залишити попереднього керівника, а саме підприємство вивести зі складу Укроборонпрому. Оскаржив своє звільнення в суді й сам Донець. Проте Укроборонпром у той же день скасував попередній наказ про звільнення і видав новий наказ про припинення повноважень президента ДП "Антонов".
- СБУ відкрила кримінальне провадження проти керівництва ДП "Антонов" за фактом порушення порядку здійснення міжнародних поставок товарів, що підлягають державному експортному контролю. Мова йде про постачання радіостанції німецькій компанії, що за документами була призначена для цивільних літаків. Насправді ж, така техніка використовується для військових літаків.
- Таким чином, досудове розслідування СБУ, встановило, що посадові особи "Антонова" порушили порядок здійснення міжнародних поставок товарів, що підлягають державному експортному контролю, чим вчинили кримінальне правопорушення.