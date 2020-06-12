Руководитель Укроборонпрома Айварас Абромавичус заявил, что украинская компания ГП "Антонов" сейчас в не лучшем состоянии. За 5 лет она не выпустила ни одного самолета.

Сейчас компания работает над производством самолета для полиции Перу. Его смогла продать уже новая команда Укроборонпрома совместно со своими спецэкспортерами, рассказал Абромавичус в интервью 24 каналу.

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"Сейчас ожидаем второй тендер для полиции Перу, намерены его выиграть. Работаем и по другим направлениям: Азербайджан, Турция, Саудовская Аравия, Индия – это только несколько стран из всех, которые могу вспомнить", – сказал он.

Однако, Абромавичус убежден, что самое важное, чтобы самолеты закупали украинские Вооруженные силы, ГСЧС и полиция. К сожалению, на 2020 год этого предусмотрено не было.

"Но вместе с новым менеджментом ГП "Антонов" мы приложим максимум усилий, чтобы в 2021 году наши военные и полиция закупили минимум 2 транспортных самолета АН-178", – пояснил глава Укроборонпрома.

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