Керівник Укроборонпрому Айварас Абромавичус заявив, що українська компанія ДП "Антонов" зараз в не найкращому стані. За 5 років вона не випустила жодного літака.

Зараз компанія працює над виробництво літака для поліції Перу. Його змогла продати вже нова команда Укроборонпрому спільно зі своїми спецекспортерами, розповів Абромавичус в інтерв'ю 24 каналу.

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"Зараз очікуємо другого тендеру для поліції Перу, маємо намір його виграти. Працюємо й по інших напрямках: Азербайджан, Туреччина, Саудівська Аравія, Індія – це лише кілька країн з усіх, які можу згадати", – сказав він.

Однак, Абромавичус переконаний, що найважливіше, аби літаки закупляли українські Збройні сили, ДСНС та поліція. На жаль, на 2020 рік цього передбачено не було.

"Але разом з новим менеджментом ДП "Антонов" ми докладемо максимум зусиль, аби в 2021 році наші військові та поліція закупили щонайменше 2 транспортних літака АН-178", – пояснив голова Укроборонпрому.

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