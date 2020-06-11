30 лет назад Украина получила один из самых мощных оборонительных секторов в мире. Мы могли производить абсолютно все: самолеты, танки, БТРы, корабли. Казалось, что в этой области впереди – большое будущее. Почему этого не произошло – пояснил руководитель Укроборонпрома Айварас Абромавичус.

О корпоратизации в Укроборонпроме, состоянии реформы и ситуации на ГП "Антонов" он рассказал в интервью в программе "Есть вопрос" на 24 канале.

Интересно Масштабные хищения в Укроборонпроме: в деле объявили новые подозрения

О реформе в Укроборонпроме

Вы сейчас хотите начать реформу в Укроборонпроме. В чем ее суть?

Реформа управления госпредприятиями началась 5 лет назад. Специальным законом, к сожалению, предприятия оборонно-промышленного комплекса были из нее удалены. В результате реформы Укрпочта, Нафтогаз, Укрзализныця и другие предприятия смогли привлечь финансовый ресурс для развития по очень привлекательным низким ставкам. Мы же этот путь только начинаем.

Поэтому все, что делалось до этого в Укроборонпроме по корпоративному управлению, подконтрольности, прозрачности, мировым стандартам – все это только сейчас начинается у нас. Мы разработали все эти стандарты, процедуры, политики, правила. И ждем, чтобы Верховная Рада приняла закон о корпоратизации предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Важно! Реформы в Укроборонпроме невозможны без принятия изменений в Закон Украины "Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе" и принятии нового Закона Украины "О корпоратизации предприятий ОПК".

Можете объяснить простыми словами, что такое корпоратизация?

Сейчас до сих пор в оборонно-промышленном комплексе большинство предприятий находятся в юридической форме, которая не присуща частному сектору, мировой практике. Это казенные, государственные и унитарные предприятия. Такая форма собственности не позволяет компаниям развиваться, правильно распоряжаться своим имуществом, привлекать финансовые ресурсы путем размещения, например, еврооблигаций на мировых рынках, а также делать совместные предприятия с мировыми гигантами. То есть все это нужно менять, корпоратизировать.

При этом, корпоратизация ни в коем случае не есть синоним приватизации. Есть много фейков, людей запугивают, что сразу после корпоратизации состоится приватизация, что состоится какая-то распродажа имущества.

Также хочу сказать, что после прихода новой команды Укроборонпрома за 9 месяцев ни одного квадратного метра, ни одного предприятия не было продано. В ближайших планах такого нет. Однако достаточно большое количество лишнего имущества, которым должны распоряжаться сами предприятия, – с целью развития.

В чем заключается новый закон об Укроборонпроме? Суть нового закона заключается в том, что структуру "Укроборонпром" полностью ликвидируют. Зато создадут новое государственное агентство при Кабинете министров, которое не будет выполнять регуляторных функций. То есть предприятия, которые входят в концерн, не смогут сами продавать свое вооружение как Вооруженным силам Украины, так и на экспорт. Также в новом законе принципиальным является то, что гриф секретности снимается по закупкам. То есть, если раньше все закупки и цены были засекречены, то теперь это хотят убрать. Исключением будут только новые украинские разработки, в которых раскрытие характеристик может сыграть на руку врагу.

Ситуация на ГП "Антонов"

Если говорить о корпоратизации, наверное, очень хороший пример – это госпредприятие "Антонов". Его должны были корпоратизировать, но этого не произошло. Более того, это предприятие с уникальными возможностями и большими убытками. Оно ежегодно получает огромные дотации из государственного бюджета. Что с этим делать?

Вы правильно заметили: несмотря на подстрекательство коллектива некоторыми руководителями, государство поддерживает ГП "Антонов", предоставляя большое количество субсидий и льгот – в размере 600 миллионов гривен в год. "Антонов" переживает не лучшие времена: за 5 лет там не сделали ни одного самолета. Сейчас идет производство самолета для полиции Перу. Его смогла продать уже новая команда Укроборонпрома совместно со своими спецэкспортерами. Сейчас ожидаем второй тендер для полиции Перу, намерены его выиграть. Работаем и по другим направлениям: Азербайджан, Турция, Саудовская Аравия, Индия – это только несколько стран из всех, которые могу вспомнить.



Айварас Абромавичус / Фото 24 канала

Самое важное – чтобы наши собственные вооруженные силы, полиция и ГСЧС закупали самолеты. К сожалению, на 2020 год этого предусмотрено не было. Но вместе с новым менеджментом ГП "Антонов" мы приложим максимум усилий, чтобы в 2021 году наши военные и полиция закупили не менее 2 транспортных самолетов АН-178. По корпоратизации Антонова – уже в 2012 году Организация экономического сотрудничества и развития, которая является мировым золотым стандартом корпоративного управления, сделала исследования. Его заказала украинская власть, профинансировало шведское посольство.

Там черным по белому было написано: если "Антонов" хочет быть среди мировых лидеров авиастроения, предприятие должно внедрить мировые стандарты корпоративного управления.

Прошло 8 лет, некоторые участники "велопробега" нас обвиняют, что мы торопим "Антонов" в переходе на эти стандарты. Но я говорю: уже 8 лет прошло, вы ничего не сделали, мир ушел далеко. Частный предприниматель Маск посылает ракеты в космос, частная компания в Турции производит в большом количестве совершенно феноменальные ударные дроны. "Антонов" же стоит на месте. Более того, 11 мая 2017 года было принято распоряжение Кабмина о корпоратизации ГП "Антонов" и завода гражданской авиации №410. Опять 3 года прошло, а ничего не сделано.

Почему так произошло? Почему мы столько лет наблюдаем и ожидаем, что Антонов вот-вот совершит прорыв, вкладываем туда государственные деньги, а результата нет? Можем ли мы в принципе из "Антонова" сделать "Боинг"?

В начале 1990-х в небе было больше АНов, чем "Боингов" и "Аэробусов" вместе взятых. Сейчас, к сожалению, количество самолетов АН уменьшилось на 90%. Легендарная слава есть, но прошлые достижения не гарантируют успеха в будущем. Рыба гниет с головы. Если менеджмент "Антонова" за последние годы показал несостоятельность и нежелание трансформироваться, то залог успеха нет. Поэтому 2 дня назад мы приняли решение о смене руководства.

Есть колоссальное количество нарушений условий контракта от гендиректора. Прошла проверка СБУ, которая показала большое количество нарушений. Мы передали результаты этой проверки НАБУ и НАПК и решили сменить руководство. При этом, временный и.о. гендиректора – это коренной "антоновец", один из самых молодых, 44 года ему. Это Александр Лось, руководитель всех конструкторов.



Новый директор ГП "Антонов" Александр Лось / Фото ЦТС

Он авиастроитель "до костей", владеет английским, имеет очень хорошую репутацию за пределами Украины, на предприятии работает уже 18 лет. Считаю, что под таким руководством нам удастся сдвинуть с мертвой точки трансформацию этой компании.

СБУ провели проверку. Что они обнаружили? Коррупцию, криминал, какие-то другие преступления?

Это ДСП-проверка (для служебного пользования – 24 канал). То есть в публичном пространстве вы не увидите ее результатов. Длилась она месяц, хотя сделать это можно было и в более сжатые сроки. Однако был саботаж, определенные угрозы со стороны менеджмента и оскорбления в сторону тех, кто проводил проверку.

Как я сказал, нарушения серьезные, дальше будут разбираться правоохранительные органы. Считаю, что есть неэффективное управление госимуществом, в частности в личных интересах, возможно. Есть неэффективная защита государственных интересов в судах за рубежом. Поэтому с такими подходами, которые были у предыдущего руководства, далеко мы не зайдем.

Какие изменения ждут Укроборонпром

"Антонов" – это лишь один из компонентов Укроборонпрома, есть еще много других. Насколько я понимаю из заявлений, речь идет о том, что Укроборонпром должен быть ликвидирован. А на его месте должны быть образованы 5 – 6 предприятий, которые будут иметь максимально замкнутый цикл производства и с максимально готовой продукцией для презентации. В то же время накануне я брал интервью у секретаря СНБО. Он сказал, что у них есть какое-то другое видение. Есть конфликт или его нет? А может, речь идет о разной терминологии?

У нас достаточно разное видение реформы сектора ОПК. Целая команда детально занимается этим 9 месяцев. Проводят очень детальные исследования, используя лучшие мировые практики. Подключили консультантов, детально изучили каждую компанию, проблемы, перспективы и тому подобное. И мы, конечно, пришли к выводу, что сама структура управления, которая есть сейчас, требует изменений. Мы предлагаем, чтобы в будущем это был корпоративный центр под, возможно, другим названием, чем Укроборонпром. Функций будет гораздо меньше, чем сейчас у Укроборонпрома.

Поэтому иногда и выплывает фраза, что Укроборонпром будет ликвидирован. Сейчас около 260 сотрудников, а в будущем будет 50 – 60 или до 100. Больший фокус и полномочия будет на business unit, так называемых отраслевых корпорациях.

Их будет примерно 6, а также еще 1 – 2 спецэкспортера. Под ними уже будут отраслевые предприятия. При этом, за последнее время сделали так называемый 3H анализ. Разделили все предприятия на 3 группы – развития, реструктуризации и группу, которая должна быть перед Фондом госимущества, так как в частных руках они будут более успешными. Несмотря на государственную позицию относительно нового центрального органа исполнительной власти, мы должны двигаться параллельно вперед. Поэтому мы вместе с профильным комитетом Рады и Министерством экономики разработали закон о корпоратизации Укроборонпрома.

Считаю, что нужно его принять в ближайшие сроки. Хочу напомнить, что 20 июня 2018 года была принята единственная действенная стратегия по развитию сектора ОПК до 2028 года. Там очень четко прописано, в каком направлении мы движемся. Это прежде всего стандарт НАТО. А еще там очень четко написано, что Укроборонпром должен трансформироваться в отраслевые корпорации, то есть должна быть кластеризация. То, что мы сейчас и делаем.

Это мы не придумали сами. Мы придерживаемся ранее заданных стратегий. Я считаю, что государство должно управляться нормативно-правовыми актами. Некоторые нас обвиняют, что мы слишком быстро движемся, разрабатываем стратегии. Еще два дня назад вместе с компанией Ernst & Young при поддержке французского правительства разработали очень четкую модель управления будущего корпоративного центра отраслевых корпораций и отдельных предприятий. Как они взаимодействуют, где чьи полномочия. Ведь до сих пор такой документ никогда не прорабатывался. Поэтому и были казусные ситуации, когда никто не знал, кто за что отвечает, кто назначает, как вознаграждаются. Я считаю, что проделана огромная работа и мы движемся вперед.

Говорим сейчас о том, что должно быть несколько отраслевых корпораций, которые должны выработать какую-то продукцию. Способен ли Укроборонпром в том виде, в котором он есть сейчас, или уже реформированный, обеспечить потребности украинского войска в оборонной технике и вооружении?

Я бы сразу хотел сказать, что наша оборонная промышленность очень сильно недофинансируется. Есть устаревшее правило о том, как наша продукция оценивается в так называемых РКМ (расчетно-калькуляционные материалы – 24 канал). Как считается там, наценка на комплектующие материалы не может быть более 1%, на рабочую силу – не более 20%. И это сдерживает маржинальность нашей продукции, то есть на внутренних рынках заработать невозможно.



Руководитель Укроборонпрома Айварас Абромавичус / Фото 24 канала

Поэтому отдельные компании концерна Укроборонпрома развиваются только путем экспорта. Мы, к сожалению, должны искать "место под солнцем" за рубежом, чтобы зарабатывать, развиваться и тому подобное. Боремся за то, чтобы не платить дивиденды в государственный бюджет во время войны. Потому что 30 лет наша компания недоинвестирована, технологически очень сильно отстала. Все производственные помещения опасны для работы людей. Нужно строить новые заводы, цеха, закупать новое оборудование. Для этого не хватает средств, так как не хватает механизмов, инструментов со стороны государства по финансированию промышленного комплекса.

Обратите внимание Советского Союза не будет: Данилов объяснил, для чего создадут новое министерство ОПК

Но как только мы создадим отраслевые корпорации, новые правила корпоративного управления, прозрачность, финансовый аудит по международной финансовой отчетности, которая никогда не делалась... Поэтому мы отстаем от Укрпочты, Укрзализныци и "Нафтогаза" где-то на 3 года. Считаю, что догоним упущенное быстрее и уже выйдем на мировые рынки, включая привлечение дешевого финансового ресурса, который поможет нам как-то развиваться.

В государстве глубокие проблемы с принятием решений. Как вы знаете, гособоронзаказ был утвержден, первые деньги пришли только на первой неделе апреля. То есть первые три месяца государство не финансировало оборонно-промышленный комплекс. И это во время войны, коронавируса, карантина. То есть ситуация очень сложная. Планирование шло раньше хотя бы на год. А сейчас деньги получаем хотя бы в апреле или в мае, а в ноябре уже просят тебя рассказать, как ты справился с выполнением гособоронзаказа. Следовательно, планирование идет только на 9 месяцев.

Европейские страны в кооперации планируют начинать производство нового поколения танков в 2038 году. То есть они уже там планируют, что будет через 15 лет, а мы не знаем, что у нас будет через 9 месяцев. Нужно переходить на долгосрочное планирование.

Мы над этим уже работаем с Министерством обороны. Работаем особенно по бронетанковой технике: БТР-3, БТР-4, бронированная машина "Дозор". Хотим полностью отразить в документах потребности Вооруженных сил на более длительный срок. Подписать контракты, чтобы загрузить предприятия постоянной работой. Потому что в производстве ритмичность – это самое главное. Почему разваливаются предприятия? Почему уходят люди? Потому что в один год могут заказать 100 единиц, а в другой – 2, а затем 50, а еще позже – 1. Поэтому сварщики, конструкторы расходятся. Кто-то за границу едет, кто-то идет в успешные частные предприятия. Когда заказ уже приходит, ты их не соберешь. Поэтому ритмичность в производстве – на первом месте. Также должны быть прозрачность и долгосрочное планирование.