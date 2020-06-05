В Украине хотят создать новое министерство по вопросам оборонно-промышленной политики. В нем будут решаться вопросы формирования и реализации государственной военно-промышленной политики.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью программе "Есть вопрос" на 24 канале отметил, что об этом говорится в решении Совета нацбезопасности и обороны №59 от 18 февраля 2020 года.

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Он отметил, что создание министерства остановит очень много желающих зайти в Советский Союз. "Никакого Советского Союза не будет. Мы осознаем и понимаем, что должно быть с оборонно-промышленным комплексом. Мы понимаем, что без энергии наших партнеров и тех людей, которые сегодня хотят вкладывать деньги, мы далеко не зайдем. Особенно в том состоянии, в котором сейчас Укроборонпром", – пояснил Данилов

Вице-премьер-министр – министр оборонно-промышленного комплекса. Это будет впервые в истории Украины, если будет создан,

– отметил секретарь СНБО.

Задача нового министерства

Алексей Данилов пояснил, что в Украине очень много частных предприятий, которые занимаются вопросом оборонно-промышленного комплекса, однако государство им не помогает.

Нет сектора, где они могли бы советоваться, получить дополнительную информацию и много-много других вещей,

– отметил секретарь СНБО.

По его словам, это реформа не только Укроборонпрома, как считают люди. Укроборонпрому принадлежит, как утверждает Данилов, лишь 30%, а 70% – это частные компании – именно они поставляют очень много вооружения за границу.

"Укроборонпром – это упрощение, якобы он переходит в министерство. Это совсем другие вещи, у нас есть очень много отраслей, которые надо сегодня принять во внимание, с которыми надо начать сотрудничать, которые надо привлекать. Когда будет какая-то энергия, тогда будет совсем другой результат", – подытожил Данилов.

Что известно о создании нового министерства?Об этом стало известно по итогам совещания в СНБО по актуальным вопросам развития оборонно-промышленного комплекса, которое состоялось в конце мая 2020 года.



Тогда презентовали общую позицию СНБО Украины и Офиса Президента. Они предложили такие изменения:



• процесс реформирования оборонно-промышленного комплекса (ОПК),

• разработку соответствующих долгосрочных и среднесрочных документов оборонного планирования.



Данилов заявил, что эта реформа станет самой масштабной за последние 10 лет.

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