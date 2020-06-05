В средствах массовой информации значительно меньше говорят о потребностях и достижениях Вооруженных сил Украины. Причина этого – все больше проектов требуют определенной секретности. В то же время секретарь СНБО заявил, что в Украине создадут Министерство оборонно-промышленного комплекса, которое должно сбалансировать работу в соответствующей сфере.

О том, почему о Вооруженные силы Украины молчат и какое новое министерство планируют создать в Украине – в интервью программе "Есть вопросы" на 24 канале рассказал глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

О достижениях ВСУ

В предыдущие 5 лет мы ежедневно видели в новостях информацию о достижениях и реформах Вооруженных сил Украины. Это давало людям надежду на то, что ВСУ – надежда и опора. Рейтинги доверия к ВСУ были едва ли не самыми высокими, чем у всех других институтов. Последний год мы о Вооруженных силах почти ничего не слышим. Что там сейчас происходит?

Во-первых, я не могу с вами согласиться. Наши Вооруженные силы имеют такое же уважение, как в 2014 году. Это те люди, которые защищают нашу страну.

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Во-вторых, была стадия, когда на фронте была более горячая ситуация. Сегодня мы понимаем, что там происходит каждый день. Каждый день мы благодарны тем людям, которые защищают наш суверенитет на Востоке Украины. Не только там, наши Вооруженные силы находятся и на территории Николаевской, Херсонской области, и на Западной Украине.

Была первичная ситуация, когда у нас были проблемы во многих сферах. Сейчас они более-менее решены, закрыты. Сейчас другой этап – например, ракетное вооружение. Это другие технологии, но они не являются публичными. Мы не можем каждый день рассказывать про те закрытые проекты, которые существуют в нашей стране. Поверьте, их много, они очень современные, и мы благодарны партнерам, которые помогают во многих вопросах.



Данилов: Сейчас другой этап – ракетное вооружение / Фото 24 канал

СНБО – орган, который собирает и аккумулирует большой объем информации, все процессы, которые есть в секторе безопасности и обороны. Поверьте, я не вижу сегодня глубоких провалов. Еще раз подчеркну, раньше многие процессы были публичными, потому что речь шла о том, что одежды не было, вооружения. Сейчас немного другое.

Вы считаете, что исчезли из информационного пространства, потому что стало меньше вопросов, которые надо решать всем миром?

Еще раз подчеркну, есть такие вещи, которые мы не можем выносить на публику. Таких вещей появилось значительно больше, чем было в 2014 – 2017 годах.

Я понимаю, что вопрос секретный. Однако, если вкратце, ракетная программа будет завершена?

Она есть, отрабатывается. Скажем так, у нас по ракетной программе, слава Богу, все хорошо. Я не могу вам говорить детали, но поверьте, она находится на контроле у Владимира Зеленского, и мы периодически имеем доклады относительно того, что и как происходит в ракетной программе.

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О создании нового Министерства

Вы заговорили об оборонно-промышленном комплексе. Сейчас он находится в начале реформирования. Есть проект от самого Укроборонпрома. Он, как я понимаю, подвергся критике именно со стороны СНБО?

Надо возвращаться к началу, откуда появился Укроборонпром?

В 2011 году объединились все оборонные предприятия.

Для чего?

Для того, чтобы было удобно распылять деньги. Да, поэтому его надо дореформировать.

Видите, вы отвечаете. Эту институцию в начале возглавлял Саламатин, гражданин Российской Федерации и полковник ФСБ, если не ошибаюсь.

Кто такой Дмитрий Саламатин? В прошлом он был заместителем председателя Комитета по вопросам науки и образования, членом Комитета по вопросам бюджета, гендиректором госконцерна "Укроборонпром", министром обороны Украины времен президентства Виктора Януковича и бывшим членом СНБО.



Стоит отметить, что деятельность ведомств, которые возглавлял Саламатин, постоянно вызывала сомнения относительно способности выполнения ими ряда важных для Украины контрактов. Из-за этого Саламатина, его заместителя Перегудова и преемника Громова связывают с провалом полумиллиардного контракта, который предусматривал поставку бронетранспортеров для Ирака.



После Революции Достоинства Саламатин сбежал в Россию. По версии украинского следствия, он имел связи с высшими военными чиновниками России и сотрудничал с российскими спецслужбами. Также известно, что в 2015 году Саламатин ездил к пророссийским боевикам на оккупированную территорию Луганщины.

У меня есть вопрос – почему до сих пор эта структура не должна была реформироваться? По моему мнению, ее должны были реформировать еще во времена Петра Алексеевича Порошенко.

Поддерживаю, но так уж вышло.

Сегодня есть решение Совета нацбезопасности и обороны №59 за 18 февраля. Там говорится о том, что должны создать орган центральной исполнительной власти, который должен заниматься вопросами оборонно-промышленного комплекса. И то, что они там себе могут реформировать, – я только "за". Имеют право.

Но я хочу понимать, что задача у них немножко другая записана – они должны были бы повысить то, за что они отвечают: чтобы самолеты выпускались, ракеты и прочее. Они не могут сами себя реформировать, это нонсенс. Для этого есть государство, институт, Кабинет Министров – там расписано, как все должно происходить и кто кем должен руководить.

У меня есть один маленький уточняющий вопрос. Создание органов исполнительной власти – это имеется в виду министерство?

Вице-премьер-министр – министр оборонно-промышленного комплекса. Это будет впервые в истории Украины, если будет создан.

Так планируется при привычных условиях?

Это передергивают очень много желающих зайти в Советский Союз – никакого Советского Союза не будет. Мы осознаем и понимаем, что должно быть с оборонно-промышленным комплексом. Мы понимаем, что без энергии наших партнеров и тех людей, которые сегодня хотят вкладывать деньги – мы далеко не зайдем. Особенно в том состоянии, в котором сейчас находится Укроборонпром.

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Мы – за частную инициативу, за частное участие. Очень много секторов нашей экономики, в том числе и сектора оборонно-промышленного комплекса – до определенных пределов. Потому что есть вещи сугубо государственные, которые мы не можем никому отдавать, потому что это наше достояние.

А чем будет отличаться министерство оборонно-промышленного комплекса от концерна Укроборонпрома? "Шапочная" организация и та, и другая. Только одна имеет непосредственное место в Кабинете Министров, а другая – нет.

У вас очень упрощенное воображение об этом процессе. Я хочу, чтобы вы понимали, что у нас на сегодня очень большое количество частных предприятий, которые занимаются вопросом оборонно-промышленного комплекса, которыми никто в государстве не занимается. Нет сектора, где они могли бы советоваться, получить дополнительную информацию и много-много других вещей.

Это реформа не только Укроборонпрома. Это кто-то так считает. Однако Укроборонпрому принадлежит только 30%, а 70% – это частные компании. У нас сегодня частные компании оборонно-промышленного комплекса поставляют очень много вооружения за границу.

В наших технологиях мозг украинского народа очень-очень продуктивный. И сегодня говорить, что это только Укроборонпром и министерство – это упрощение. Мы понимаем откуда это идет и для чего.



Данилов рассказал о новом министерстве / Фото РБК-Украина

Никакого Советского Союза здесь не будет – это во-первых. Во-вторых, в реформировании речь идет не только об Укроборонпроме. Там есть целые предприятия, последствия, когда мы 18 февраля принимали это решение. Еще раз подчеркиваю, что Укроборонпром – это упрощение, якобы он переходит в министерство. Это совсем другие вещи, у нас есть очень много отраслей, которые надо сегодня принять во внимание, с которыми надо начать сотрудничать, которые надо привлекать. Когда будет какая-то энергия, тогда будет совсем другой результат.

Я согласен, энергия – это очень правильно, замечательно. Все организации думают о том, как сложить 2 и 2 и получить 6.

2 плюс 2 – это не 6. Чтобы вы понимали, даже не 4.

О поддержке государства

Если говорить о частной части оборонного комплекса Украины, она образовалась без поддержки государства. Более того, она образовалась и поддержала государство в сложный момент, когда государство не могло обеспечить свое войско никаким образом: ни денег, ни производственных мощностей, которые могли бы еще использовать. Неужели вы считаете, что сейчас, когда этот частный сектор оборонной промышленности вырос и сформировался, – им нужна поддержка государства? Им нужно, чтобы им не мешали.

Я не знаю откуда вы взяли, что им не нужна поддержка государства. Этот сектор является очень-очень уязвимым ко многим вопросам, и поверьте, почти каждое предприятие имеет большое желание, чтобы государство им помогало. Чтобы государство не вставляло палки в колеса – и это тоже, так должно быть.

И когда мы говорим о создании министерства и этой должности – для того, чтобы была координация, чтобы они могли спокойно выполнять то, чем они занимаются. Я могу открыть вам большую тайну: они сегодня без Укроборонпрома не могут никуда ничего отправить. А это надо убирать для того, чтобы у него не было монополии. А вы говорите, что не нужно.

Я говорю, что Укроборонпром нужно реформировать, это однозначно.

Справка. Заместитель гендиректора Укроборонпрома Роман Бондарь рассказал, что в Укроборонпроме планируют создать минимум 6 отраслевых госкорпораций. Кроме этого, сам концерн должны ликвидировать. Однако добавил, что реформа Укроборонпрома напрямую зависит от эффективности работы Верховной Рады.

Очень интересный разговор с вами. Вы сводите Укроборонпром и Министерство. Укроборонпрома в этом процессе может 10%, не больше. У нас очень много других вещей. Когда его создадут, вы увидите, чем оно будет заниматься, и всем станет все понятно.

Сегодня есть большая группа людей, которая не имеет большого желания потерять влияние на Укроборонпром, который у нас остался еще со времен Петра Алексеевича.

У меня его нет.

Еще с тех времен у нас осталось влияние на Укроборонпром, и они очень испуганы, что потеряют это влияние. Я могу сказать, что не надо пугаться. Все будет, как говорил классик, прозрачно – все будет понятно. И такого "что-то сам себе там насочинял" – не будет. Все будет согласно закону.

Последний вопрос: Министерство экономики и торговли не может…

Министерство сельского хозяйства – не может. Представляете себе страну, в которой Министерство сельского хозяйства занимается Укроборонпромом?

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Я представляю страну, где Министерство экономики занимается и экономикой, и сельским хозяйством, и оборонной промышленностью, и тяжелой, машиностроительной промышленностью.

Когда вы увидите окончательный результат всех этих процессов, вам будет понятно о чем идет речь. Там есть несколько этапов в этом процессе, и поверьте, оно будет все на современном уровне. У нас появятся те институты, которые есть в странах НАТО, те институции, которые занимаются стратегическими вопросами, это так же будет. Это будет происходить в процессе реформирования.

О территориальной обороне

Хорошо, ждем публичных проектов. Я помню, когда Кривонос был заместителем секретаря СНБО, он говорил, что тогда разрабатывалась концепция территориальной обороны, в которой каждый гражданин должен быть носителем суверенитета и тем звеном в обороне. Продолжают ли разрабатывать эту концепцию? И когда мы сможем увидеть готовую структуру, в которой каждый, кто хочет приобщиться к обороне государства, сможет найти себе место?

Во-первых, все, кто хочет приобщиться к обороне государства, сегодня может найти себе место. Каждый ответственный гражданин отвечает за независимость нашего государства – не дай Бог что-то случится, мы знаем, что 99,9% встанет на защиту нашей страны. Это очевидно, и мы это доказали.



Сергей Кривонос / Фото УП

Во-вторых, сегодня есть несколько концепций, объектов, которые касаются территориальной охраны. Однако я хочу напомнить, что есть указ президента, который приняли в декабре 2019 года, где все четко прописано: когда, как и каким образом это должно происходить.

Этот закон будет принимать Верховная Рада. Сегодня продолжаются дискуссии, потому что это не такие простые вопросы, на которые мы с вами могли бы дать ответ. Сегодня в нашем обществе происходит очень много процессов. Просто так взять и раздать оружие, чтобы оно было у всех – у меня есть большой вопрос.

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Это же по последним событиям.

Вы видели, что у нас очень много таких вещей происходит, когда люди начинают применять оружие, даже когда не имеют права его брать: то ли на рыбалку, то ли еще куда-то. Поэтому я был бы очень осторожен в отношении всех этих вещей. Другое дело, что согласно Конституции и нашим внутренним убеждениям – каждый гражданин должен быть подготовлен к защите нашего государства. И это обязательно будет, мы это обязательно сделаем через законопроект. Когда это будет принято – это уже к депутатам Верховной Рады.

Работа над этими моментами идет каждый день. У нас за это отвечает первый заместитель генерал-полковника, согласно указу президента. Недавно, если я не ошибаюсь, на этой неделе, состоялось большое совещание в Министерстве обороны, где генерал-полковник Хомчак собирал всех и обсуждали эти вопросы.

Каждый гражданин сможет присоединиться только в одном случае – если он будет точно знать, что ему надо делать во "время Ч".

Наша задача, чтобы каждый знал, где они должны быть, чем они должны заниматься во время "Ч".

Справка. "Время Ч" – это общепринятый в военном деле на постсоветском пространстве термин, которым обозначается время начала военной операции.

Когда будет та дата, когда каждый будет знать? Потому что это "время Ч" может наступить либо через час, либо через неделю, либо через 2 года, а может никогда?

Это "время Ч" может наступить в любое время. У нас сейчас очень непростые отношения с нашим соседом, и это время может наступить когда угодно. Но это находится в стадии разработки, когда вы увидите законопроект, тогда будет понятно.

Совет по нацбезопасности и охране только помогает разрабатывать законопроект, у нас есть свои разработки, мы их обсуждаем с лоббистами, с депутатами Верховной Рады и со всеми окружающими. Все институты сектора безопасности и обороны, которые есть у нашей страны, а их 16 тысяч, – они все в этом участвуют.