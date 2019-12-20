Реформа званий в армии: советских генерал-полковников заменят натовские бригадные генералы

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект 2247 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих". Голосовали "за" 267 депутатов.

Законопроект предлагает изменить и дополнить Устав внутренней службы Вооруженных сил Украины, а также Дисциплинарный и Строевой уставы ВСУ, Устав гарнизонной и караульной служб и закон "О воинской обязанности и военной службе".

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Что именно изменит в военных уставах законопроект 2247

Документ устанавливает новые воинские звания высшего офицерского состава в соответствии с воинскими званиями, принятыми в ведущих странах НАТО.

Главные изменения:

Генерал-полковников больше не будет, вместо них – бригадные генералы.

Адмирала на флоте так не будет тоже, их заменят командор-адмиралы.

Звание "генерал армии Украины" – отменяют.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что документ необходимо принять, чтобы продемонстрировать "стремление Украины к совместимости в военной сфере со странами-членами НАТО, учитывая евроатлантический вектор развития".

Заметим, 29 ноября президент Зеленский подписал закон о реформе званий в армии . Этот документ вводит новые воинские звания сержантского и старшинского состава ВСУ в соответствии со званиями в НАТО.



Реформа званий в ВСУ / Инфографика 24 канала