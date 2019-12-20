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      Реформа званий в армии: советских генерал-полковников заменят натовские бригадные генералы

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      В ВСУ меняют звание в соответствии с НАТО / Иллюстративное фото (pixabay)

      Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект 2247 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих". Голосовали "за" 267 депутатов.

      Законопроект предлагает изменить и дополнить Устав внутренней службы Вооруженных сил Украины, а также Дисциплинарный и Строевой уставы ВСУ, Устав гарнизонной и караульной служб и закон "О воинской обязанности и военной службе".

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      Что именно изменит в военных уставах законопроект 2247

      Документ устанавливает новые воинские звания высшего офицерского состава в соответствии с воинскими званиями, принятыми в ведущих странах НАТО.

      Главные изменения:

      • Генерал-полковников больше не будет, вместо них – бригадные генералы. 
      • Адмирала на флоте так не будет тоже, их заменят командор-адмиралы.
      • Звание "генерал армии Украины" – отменяют.

      В пояснительной записке к законопроекту указано, что документ необходимо принять, чтобы продемонстрировать "стремление Украины к совместимости в военной сфере со странами-членами НАТО, учитывая евроатлантический вектор развития".

      Заметим, 29 ноября президент Зеленский подписал закон о реформе званий в армии. Этот документ вводит новые воинские звания сержантского и старшинского состава ВСУ в соответствии со званиями в НАТО.

      НАТО
      Реформа званий в ВСУ / Инфографика 24 канала 

      К теме: Реформа званий в армии: что меняет закон

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Вооруженные силы Украины Законодательство Реформы Новости Украины
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