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      Реформа звань в армії: радянських генерал-полковників замінять натівські бригадні генерали

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      В ЗСУ змінюють звання у відповідності до НАТО / Ілюстративне фото (pixabay)

      Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт 2247 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців". Голосували "за" 267 депутатів.

      Законопроєкт пропонує змінити й доповнити Статут внутрішньої служби Збройних сил України, а також Дисциплінарний та Стройовий статути ЗСУ, Статут гарнізонної та вартової служб та закон “Про військовий обов’язок і військову службу”.

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      Що саме змінить у військових статутах законопроєкт 2247

      Документ встановлює нові військові звання вищого офіцерського складу відповідно до військових звань, прийнятих у провідних країнах НАТО.

      Головні зміни:

      • Генерал-полковників більше не буде, замість них – бригадні генерали. 
      • Адмірала на флоті не буде теж, їх замінять командор-адмірали.
      • Звання "генерал армії України" – скасовують.

      У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що документ необхідно схвалити, щоб продемонструвати "прагнення України до сумісництва у військовій сфері з країнами-членами НАТО, враховуючи євроатлантичний вектор розвитку".

      Зауважимо, 29 листопада президент Зеленський підписав закон про реформу звань в армії. Цей документ впроваджує нові військові звання сержантського і старшинського складу ЗСУ відповідно до звань у НАТО.

      НАТО
      Реформа звань у ЗСУ / Інфографіка 24 каналу 

      До теми: Реформа звань в армії: що змінює закон

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Реформи Законодавство Збройні сили України
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