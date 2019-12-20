Реформа звань в армії: радянських генерал-полковників замінять натівські бригадні генерали

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт 2247 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців". Голосували "за" 267 депутатів.

Законопроєкт пропонує змінити й доповнити Статут внутрішньої служби Збройних сил України, а також Дисциплінарний та Стройовий статути ЗСУ, Статут гарнізонної та вартової служб та закон “Про військовий обов’язок і військову службу”.

Читайте також: Скільки жінок служать в арміях НАТО: вражаючі дані

Що саме змінить у військових статутах законопроєкт 2247

Документ встановлює нові військові звання вищого офіцерського складу відповідно до військових звань, прийнятих у провідних країнах НАТО.

Головні зміни:

Генерал-полковників більше не буде, замість них – бригадні генерали.

Адмірала на флоті не буде теж, їх замінять командор-адмірали.

Звання "генерал армії України" – скасовують.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що документ необхідно схвалити, щоб продемонструвати "прагнення України до сумісництва у військовій сфері з країнами-членами НАТО, враховуючи євроатлантичний вектор розвитку".

Зауважимо, 29 листопада президент Зеленський підписав закон про реформу звань в армії. Цей документ впроваджує нові військові звання сержантського і старшинського складу ЗСУ відповідно до звань у НАТО.



Реформа звань у ЗСУ / Інфографіка 24 каналу

До теми: Реформа звань в армії: що змінює закон