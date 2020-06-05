В Україні хочуть створити нове Міністерство з питань оборонно-промислової політики. У ньому розв'язуватимуть питання формування та реалізації державної військово-промислової політики.

Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю програмі "Є питання" на 24 каналі зазначив, що про це йдеться у рішенні Ради нацбезпеки й оборони №59 від 18 лютого 2020 року.

Читайте другу частину інтерв'ю Про ракетну програму ЗСУ та створення нового міністерства: інтерв'ю з Даніловим

Він зазначив, що створення міністерства зупинить дуже багато бажаючих зайти у Радянський Союз. "Ніякого Радянського Союзу не буде. Ми усвідомлюємо і розуміємо, що має бути з оборонно-промисловим комплексом. Ми розуміємо, що без енергії наших партнерів і тих людей, які сьогодні мають бажання вкладати гроші – ми далеко не зайдемо. Особливо в тому стані, у якому зараз Укроборонпром", – пояснив Данілов

Віцепрем'єр-міністр – міністр оборонно-промислового комплексу. Це буде вперше в історії України, якщо буде створено,

– зазначив секретар РНБО.

Яке завдання нового міністерства

Олексій Данілов пояснив, що в Україні є дуже багато приватних підприємств, які займаються питанням оборонно-промислового комплексу, однак держава їм не допомагає.

Немає сектору, де вони б могли радитися, отримати додаткову інформацію і багато-багато інших речей,

– зауважив секретар РНБО.

За його словами, це реформа не тільки Укроборонпрому, як вважають люди. Укроборонпрому належить, як ствердив Данілов, лише 30%, а 70% – це приватні компанії – саме вони поставляють дуже багато озброєння за кордон.

"Укроборонпром – це спрощення, нібито він переходить в міністерство. Це зовсім інші речі, у нас є дуже багато галузей, які треба сьогодні взяти до уваги, з якими треба почати співпрацювати, які треба залучати. Коли буде якась енергія, тоді буде зовсім інший результат", – підсумував Данілов.

Що відомо про створення нового міністерства? Про це стало відомо за підсумками наради в РНБО щодо актуальних питань розвитку оборонно-промислового комплексу, яка відбулась наприкінці травня 2020 року.



Тоді презентували спільну позицію РНБО України та Офісу Президента. Вони запропонували такі зміни:

• процес реформування оборонно-промислового комплексу України (ОПК),

• розробку відповідних довгострокових та середньострокових документів оборонного планування.



Данілов заявив, що ця реформа стане наймасштабнішою за останні 10 років.

Дивіться інтерв'ю з Олексієм Даніловим: відео