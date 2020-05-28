Масштабные хищения в Укроборонпроме: в деле объявили новые подозрения

О подозрении сообщили еще двум фигурантам дела экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Последнего подозревают в организации коррупционных схем в оборонном секторе.

Подробнее о новых подозрениях по делу Гладковского

Оба подозреваемых – представители конвертационного центра. С его помощью злоумышленники сумели легализовать 50 миллионов гривен, полученных в результате неуплаты налогов. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура на своей странице в фейсбуке.

Важно Скандальному Гладковскому-Свинарчуку вручили новое подозрение: что известно

Обох фигурантов подозревают по статье Уголовного кодекса о пособничестве в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, совершенном группой лиц в особо крупных размерах.

Подозрение вручил первый заместитель руководителя САП. Состоялось вручение по поручению главы САП Назара Холодницкого.

Что выяснило следствие

Во время досудебного расследования правоохранители установили, что в 2015 году фактические руководители компании Оптимумспецдеталь разработали преступную схему. Заключалась она в поставках комплектующих для военной техники в государственные предприятия Укроборонпрома. Происходило это с уклонением от уплаты налогов с таких операций.

К реализации преступной схемы лица за денежное вознаграждение привлекли одного человека, которого назначили на должность и директора общества, и бухгалтера. Хотя никаких специальных знаний у него не было.

Также следователи выяснили, что в преступном сговоре был еще один человек – бывший директор Оптимумспецдетали. Правда, последний имел формальную роль директора. Зато исполнил все указания организаторов преступления – фактических руководителей компании.

К теме САП объявила новое подозрение по делу "Свинарчуков"

Что предшествовало этим событиям

29 апреля 2020 года было сообщено о подозрении 4 участникам преступной схемы.

5 мая 2020 года – экс-директору кампании и формальному директору Оптимумспецдетали.

28 мая 2020 года в рамках досудебного расследования собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении еще двум лицам – участникам преступной схемы.

Таким образом, общее количество подозреваемых возросло до семи человек.

Обратите внимание Хищения в Укроборонпроме: фигурантам усилили подозрение о неуплате 50 миллионов налога

Масштабные хищения в Укроборонпроме: коротко

В феврале 2019 года расследователи с проекта Bihus.Info выяснили, что Игорь Гладковский , сын к тому времени первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой организовали фирмы-прокладки.

, сын к тому времени первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с и организовали фирмы-прокладки. Через эти фирмы они поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских воинских частей .

или . Происходило это по завышенным в 2 – 4 раза ценам. По данным журналистов, размер хищений составляет не менее 250 миллионов гривен.

В целом к этой схеме причастны такие люди:

– собственно сам Олег Гладковский, одновременно он является бизнес-партнером пятого президента Петра Порошенко,

– экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и в то время глава Укроборонпрома Павел Букин,

– директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.