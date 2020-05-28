Масштабные хищения в Укроборонпроме: в деле объявили новые подозрения
О подозрении сообщили еще двум фигурантам дела экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Последнего подозревают в организации коррупционных схем в оборонном секторе.
Подробнее о новых подозрениях по делу Гладковского
Оба подозреваемых – представители конвертационного центра. С его помощью злоумышленники сумели легализовать 50 миллионов гривен, полученных в результате неуплаты налогов. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура на своей странице в фейсбуке.
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Обох фигурантов подозревают по статье Уголовного кодекса о пособничестве в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, совершенном группой лиц в особо крупных размерах.
Подозрение вручил первый заместитель руководителя САП. Состоялось вручение по поручению главы САП Назара Холодницкого.
Что выяснило следствие
Во время досудебного расследования правоохранители установили, что в 2015 году фактические руководители компании Оптимумспецдеталь разработали преступную схему. Заключалась она в поставках комплектующих для военной техники в государственные предприятия Укроборонпрома. Происходило это с уклонением от уплаты налогов с таких операций.
К реализации преступной схемы лица за денежное вознаграждение привлекли одного человека, которого назначили на должность и директора общества, и бухгалтера. Хотя никаких специальных знаний у него не было.
Также следователи выяснили, что в преступном сговоре был еще один человек – бывший директор Оптимумспецдетали. Правда, последний имел формальную роль директора. Зато исполнил все указания организаторов преступления – фактических руководителей компании.
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Что предшествовало этим событиям
- 29 апреля 2020 года было сообщено о подозрении 4 участникам преступной схемы.
- 5 мая 2020 года – экс-директору кампании и формальному директору Оптимумспецдетали.
- 28 мая 2020 года в рамках досудебного расследования собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении еще двум лицам – участникам преступной схемы.
- Таким образом, общее количество подозреваемых возросло до семи человек.
Обратите внимание Хищения в Укроборонпроме: фигурантам усилили подозрение о неуплате 50 миллионов налога
Масштабные хищения в Укроборонпроме: коротко
- В феврале 2019 года расследователи с проекта Bihus.Info выяснили, что Игорь Гладковский, сын к тому времени первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой организовали фирмы-прокладки.
- Через эти фирмы они поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских воинских частей.
- Происходило это по завышенным в 2 – 4 раза ценам. По данным журналистов, размер хищений составляет не менее 250 миллионов гривен.
В целом к этой схеме причастны такие люди:
– собственно сам Олег Гладковский, одновременно он является бизнес-партнером пятого президента Петра Порошенко,
– экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и в то время глава Укроборонпрома Павел Букин,
– директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.
- Согласно результатам расследования, соглашения организовывали через 3 главные фирмы-прокладки.
- Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском", который в то время принадлежал Порошенко.
- Кроме того, центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – "Оптима". Реальным ее владельцем является Рогоза, а документальным – его представитель.
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