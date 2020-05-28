Масштабні розкрадання в Укроборонпромі: у справі оголосили нові підозри

Про підозру повідомили ще двом фігурантам справи ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Останнього підозрюють в організації корупційних схем в оборонному секторі.

Детальніше про нові підозри у справі Гладковського

Обидвоє підозрюваних – представники конвертаційного центру. З його допомогою зловмисники зуміли легалізувати 50 мільйонів гривень, отриманих в результаті несплати податків. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура на своїй сторінці у фейсбуці.

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Обох фігурантів підозрюють за статтею Кримінального кодексу про пособництво у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене групою осіб в особливо великих розмірах.

Підозру вручив перший заступник керівника САП. Відбулося вручення за дорученням очільника САП Назара Холодницького.

Що з’ясувало слідство

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що в 2015 фактичні керівники компанії Оптимумспецдеталь розробили злочинну схему. Полягала вона у постачанні комплектуючих для військової техніки до державних підприємств Укроборонпрому. Відбувалося це з ухиленням від сплати податків з таких операцій.

До реалізації злочинної схеми особи за грошову винагороду залучили одного чоловіка, якого призначили на посаду і директора товариства, і бухгалтера. Хоча жодних спеціальних знань у нього не було.

Також слідчі з’ясували, що у злочинній змові була ще одна особа – колишній директор Оптимумспецдеталі. Щоправда, останній мав формальну роль директора. Натомість виконував він усі вказівки організаторів злочину – фактичних керівників компанії.

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Що передувало цим подіям

29 квітня 2020 року було повідомлено про підозру 4 учасникам злочинної схеми.

5 травня 2020 року – ексдиректору кампанії та формальному директору Оптимумспецдеталі.

28 травня 2020 року у межах досудового розслідування зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру ще двом особам – учасникам злочинної схеми.

Таким чином, загальна кількість підозрюваних зросла до семи осіб.

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Масштабні розкрадання в Укроборонпромі: коротко

У лютому 2019 року розслідувачі з проєкту Bihus.Info з’ясували, щ о Ігор Гладковський , син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою організували фірми-прокладки.



, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з і організували фірми-прокладки. Через ці фірми вони поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин.



або Відбувалося це за завищеними в 2 – 4 рази цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.

Загалом до цієї схеми є причетними такі люди:

– власне сам Олег Гладковський, водночас він є бізнес-партнером п’ятого президента Петра Порошенка,

– екскерівник "Укрспецекпорту" та на той час очільник Укроборонпрому Павло Букін,

– директори підприємств та інші посадовці держконцерну.