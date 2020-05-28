Масштабні розкрадання в Укроборонпромі: у справі оголосили нові підозри
Про підозру повідомили ще двом фігурантам справи ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Останнього підозрюють в організації корупційних схем в оборонному секторі.
Детальніше про нові підозри у справі Гладковського
Обидвоє підозрюваних – представники конвертаційного центру. З його допомогою зловмисники зуміли легалізувати 50 мільйонів гривень, отриманих в результаті несплати податків. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура на своїй сторінці у фейсбуці.
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Обох фігурантів підозрюють за статтею Кримінального кодексу про пособництво у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене групою осіб в особливо великих розмірах.
Підозру вручив перший заступник керівника САП. Відбулося вручення за дорученням очільника САП Назара Холодницького.
Що з’ясувало слідство
Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що в 2015 фактичні керівники компанії Оптимумспецдеталь розробили злочинну схему. Полягала вона у постачанні комплектуючих для військової техніки до державних підприємств Укроборонпрому. Відбувалося це з ухиленням від сплати податків з таких операцій.
До реалізації злочинної схеми особи за грошову винагороду залучили одного чоловіка, якого призначили на посаду і директора товариства, і бухгалтера. Хоча жодних спеціальних знань у нього не було.
Також слідчі з’ясували, що у злочинній змові була ще одна особа – колишній директор Оптимумспецдеталі. Щоправда, останній мав формальну роль директора. Натомість виконував він усі вказівки організаторів злочину – фактичних керівників компанії.
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Що передувало цим подіям
- 29 квітня 2020 року було повідомлено про підозру 4 учасникам злочинної схеми.
- 5 травня 2020 року – ексдиректору кампанії та формальному директору Оптимумспецдеталі.
- 28 травня 2020 року у межах досудового розслідування зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру ще двом особам – учасникам злочинної схеми.
- Таким чином, загальна кількість підозрюваних зросла до семи осіб.
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Масштабні розкрадання в Укроборонпромі: коротко
- У лютому 2019 року розслідувачі з проєкту Bihus.Info з’ясували, що Ігор Гладковський, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою організували фірми-прокладки.
- Через ці фірми вони поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин.
- Відбувалося це за завищеними в 2 – 4 рази цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.
Загалом до цієї схеми є причетними такі люди:
– власне сам Олег Гладковський, водночас він є бізнес-партнером п’ятого президента Петра Порошенка,
– екскерівник "Укрспецекпорту" та на той час очільник Укроборонпрому Павло Букін,
– директори підприємств та інші посадовці держконцерну.
- Відповідно до результатів розслідування, угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки.
- Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на тоді належав Порошенку.
- Окрім того, центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима". Реальним її власником є Рогоза, а документальним – його представник.