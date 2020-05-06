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      САП оголосила нову підозру у справі "Свинарчуків"

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      У справі про розкрадання в Укроборонпромі оголосили нову підозру
      У справі про розкрадання в Укроборонпромі оголосили нову підозру / фото ілюстративне / ЛБТЗ

      У справі про корупційні схеми в "Оптимумспецдеталі" оголосили підозру 5 учаснику схеми. Мовиться про мільйонні закупівлі комплектуючих з ухилянням від сплати податків.

      Ще одну підозру оголосили колишньому формальному директору "Оптимумспецдеталь", повідомляє САП.

      До слова Розкрадання в Укроборонпромі: фігурантам посилили підозру щодо несплати 50 мільйонів податків

      Слідство встановило, що фактичні керівники "Оптимумспецдеталі" у 2015 році розробили схему закупівлі комплектуючих з ухилянням від сплати податків за такі операції.

      Раніше у цій справі вже оголосили 4 підозри – тогочасним керівникам підприємства і бухгалтеру. Тепер ж встановили, що до схеми був причетний і колишній директор "Оптимумспецдеталі".

      Йому інкримінують відмивання у змові групи осіб, а також ухиляння від сплати податків. За це підозрюваний може загриміти на 12 років.

      Що відомо про корупцію в "Оптимумспецдеталі"?Підозру у справі про несплату податків на майже 50 мільйонів гривень раніше оголосили Володимиру Волохачу, Віталію Жукову та Андрію Рогозі, які фактично керували і забезпечували роботу товариства, а також бухгалтера Іванюк.

      До слова, це не перша корупційна справа "Оптимумспецдеталі". Саме через цю компанію відбувалося відмивання коштів у справі "Свинарчуків" – тій самій, яка коштувала Петрові Порошенку шансів на другий президентський термін.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини України САП Корупційні схеми в Укроборонпромі Корупція
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