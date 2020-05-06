САП объявила новое подозрение по делу "Свинарчуков"

По делу о коррупционных схемах в "Оптимумспецдетали" объявили подозрение 5 участнику схемы. Речь идет о миллионных закупках комплектующих с уклонением от уплаты налогов.

Ще одну підозру оголосили колишньому формальному директору "Оптимумспецдеталь", повідомляє САП.

До слова Розкрадання в Укроборонпромі: фігурантам посилили підозру щодо несплати 50 мільйонів податків

Слідство встановило, що фактичні керівники "Оптимумспецдеталі" у 2015 році розробили схему закупівлі комплектуючих з ухилянням від сплати податків за такі операції.

Раніше у цій справі вже оголосили 4 підозри – тогочасним керівникам підприємства і бухгалтеру. Тепер ж встановили, що до схеми був причетний і колишній директор "Оптимумспецдеталі".

Йому інкримінують відмивання у змові групи осіб, а також ухиляння від сплати податків. За це підозрюваний може загриміти на 12 років.

Що відомо про корупцію в "Оптимумспецдеталі"?Підозру у справі про несплату податків на майже 50 мільйонів гривень раніше оголосили Володимиру Волохачу, Віталію Жукову та Андрію Рогозі, які фактично керували і забезпечували роботу товариства, а також бухгалтера Іванюк.



До слова, це не перша корупційна справа "Оптимумспецдеталі". Саме через цю компанію відбувалося відмивання коштів у справі "Свинарчуків" – тій самій, яка коштувала Петрові Порошенку шансів на другий президентський термін.