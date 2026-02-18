Критической точкой стал рейд в офис: AP раскрыло, как портились отношения Залужного и Зеленского

После увольнения Залужного с должности главнокомандующего ВСУ его часто называют политическим оппонентом Зеленского. Он впервые публично рассказал о глубине своего конфликта с президентом Украины.

О конфликте Залужного и Зеленского рассказало Associated Press Associated Press.

Как начинался раскол между Залужным и Зеленским?

После увольнения с должности главнокомандующего в 2024 году и назначения послом в Великобритании Валерия Залужного часто называют потенциальным политическим оппонентом Владимира Зеленского. Хотя сам генерал публично избегает разговоров о президентских амбициях.

В интервью Associated Press Залужный впервые открыто описал глубину конфликта с президентом. По его словам, напряжение между ними возникло еще в первые месяцы полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Разногласия касались подходов к ведению войны, стратегических решений и распределения ресурсов.

Самым острым эпизодом стали события осени 2022 года. Тогда, после одного из совещаний в Офисе президента, в его кабинет в Киеве, по его словам, ворвались сотрудники СБУ. По словам Залужного, работники ведомства не сказали, что они ищут, и он помешал им перебирать документы и компьютеры.

По словам экс-главы, это выглядело как попытка давления. Он рисковал разоблачить их соперничество в то время, когда национальное единство было превыше всего. Он утверждает, что в ответ предупредил тогдашнего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака о готовности привлечь военных для защиты командного центра. В то же время ни в Офисе президента, ни в СБУ эти заявления для AP не комментировали.

Я сказал Ермаку, что отобью это нападение, потому что знаю, как воевать,

– вспоминает свои слова Залужный.

Провальное контрнаступление стало камнем преткновения в отношениях Зеленского и Залужного

Особенно острой стала дискуссия относительно контрнаступления 2023 года. Оно вызвало широкую критику экспертов и не дало Украине практически никаких результатов. Но план был без преувеличения амбициозным.

Первоначальный план, разработанный при участии партнеров по НАТО, по словам Залужного, предусматривал концентрированный удар в направлении Запорожской области с выходом к Азовскому морю. Это должно было бы перерезать сухопутный коридор в Крым.

Залужный говорит, что замысел провалился, потому что Зеленский и другие чиновники не выделили необходимые ресурсы. По его словам, ресурсы распылили, что ослабило ударную силу, а начало операции было уже без тактической неожиданности.

Двое западных оборонных чиновников на условиях анонимности согласились с этой оценкой.

Ключевая критика Залужного относительно военной стратегии Украины заключается в том, что она зависит от нереалистичного количества войск и плохо организована в том, как она разрабатывает и развертывает новые технологии на поле боя. Некоторые аналитики говорят, что отсутствие участия Залужного в повседневных политических делах Украины может ослабить его популярность.

Является ли Залужный реальной угрозой для политической карьеры Зеленского?

Социологические исследования все еще демонстрируют незначительное преимущество Залужного над Зеленским в гипотетической президентской гонке. Рейтинг действующего главы государства снизился на фоне затяжной войны и коррупционных скандалов, затронувших его окружение. Перетасовки в его команде призваны вернуть доверие граждан.

Опрос Ipsos, опубликовано в прошлом месяце, показало поддержку Залужного на гипотетических будущих выборах на уровне 23%, по сравнению с 20% Зеленского, что делает его главным конкурентом президента.

"Люди будут голосовать не только за Залужного, но и против Зеленского, обвиняя его в неудачах его президентства", – отметил Владимир Фесенко, политический аналитик из Киева.

На международном уровне продолжается давление по завершению войны. Предложение президента США Дональда Трампа – проведение выборов после ее окончания и предоставление Украине гарантий безопасности. Хотя окончание войны пока не выглядит возможным в кратковременной перспективе, Зеленский согласился с таким видением мирного соглашения.

Залужный после отставки имел с Зеленским только две встречи, которые назвал "абсолютно дружественными". В то же время к нему регулярно обращаются политические консультанты с предложениями о возможном участии в выборах.

Тем не менее, экс-глава избегает разговоров о выборах, стараясь не сеять раскол среди украинцев.

Пока не закончится война или не будет отменено военное положение, я не обсуждаю это и ничего в этом направлении не сделал,

– сказал он.

Залужный сказал, что весной 2025 года с ним контактировал известный американский политтехнолог. Чиновник, близкий к Залужному, который говорил на условиях анонимности, поскольку не имел права комментировать публично, сообщил AP, что это был Пол Манафорт, который занимал должность главы президентской кампании Трампа 2016 года, прежде чем он был осужден в 2018 году за преступления, среди которых было тайное лоббирование бывшего пророссийского президента Украины Виктора Януковича.

"Я поблагодарил его за внимание ко мне, но сказал, что мне не нужны его услуги", – сказал Залужный.

