Конфликт между Индией и Пакистаном: США озвучили свою позицию

США призвали Индию и Пакистан проявлять сдержанность и воздерживаться от действий, которые могут привести к эскалации напряженности.

В распространенном заявлении госсекретаря США Майка Помпео указано, что следует "наладить прямой контакт, чтобы не допустить нового витка военной активности".

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Помпео объяснил главе МИД Пакистана Шаху Махмуду Куреши, что США считают приоритетом деэскалацию нынешней напряженности и призывают отказаться от военных действий.

Что случилось между Индией и Пакистаном?

26 февраля Индия нанесла авиаудар по боевикам в пакистанском городе Балакот. Операцию провели за 80 километров от линии разграничения, которая фактически является границей между подконтрольными Индии и Пакистану частями региона Кашмир. В результате авиаудара, по данным индийских властей, было уничтожено много боевиков, включая их вожаков.

Страны, у которых есть ядерное оружие