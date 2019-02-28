Конфлікт між Індією та Пакистаном: США озвучили свою позицію

США закликали Індію та Пакистан проявляти стриманість і утримуватися від дій, які можуть привести до ескалації напруженості.

У поширеній заяві держсекретаря США Майка Помпео вказано, що слід "налагодити прямий контакт, щоб не допустити нового витка військової активності".

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Помпео пояснив голові МЗС Пакистану Шаху Махмуду Куреші, що США вважають пріоритетом деескалацію нинішньої напруженості та закликають відмовитись від військових дій.

Що сталось між Індією та Пакистаном? 26 лютого Індія завдала авіаудару по бойовиках у пакистанському місті Балакот. Операцію провели за 80 кілометрів від лінії розмежування, яка фактично є кордоном між підконтрольними Індії і Пакистанові частинами регіону Кашмір. Внаслідок авіаудару, за даними індійської влади, було знищено багато бойовиків, включно з їхніми ватажками.



Країни, у яких є ядерна зброя