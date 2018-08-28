Конфликт США и Канады: какие последствия ждать Украине

28 августа Христя Фрилянд неожиданно отменила визит в Украину из-за соглашения о зоне свободной торговли в Северной Америке, известной под аббревиатурой НАФТА.

Трамп пытается изменить его за спиной Канады, поэтому впереди у канадского министра сложные переговоры с американскими чиновниками. Накануне Дональд Трамп заявил о намерении отказаться от соглашения и заключить двухсторонние соглашения с Мексикой.

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"Я хотел бы назвать эти договоренности торговым соглашением между США и Мексикой. Думаю, это хорошее название. По моему мнению, в США с соглашением НАФТА связано много дурных ассоциаций, потому что это было вымогательство. Это была ужасная сделка для нашей страны", – заявил президент США Дональд Трамп.

Глава Белого дома начал торговые войны с большинством партнеров США. В конце мая он ввел пошлины на импортируемые из Мексики, Канады и ЕС сталь и алюминий. Такие действия президента Америки не остались без реакции со стороны главных торговых партнеров.

Мы устанавливаем пошлины доллар к доллару в ответ на каждый канадский доллар, который США обложили пошлинами,

– ответила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

Торговая война между США и Канадой осложняется конфликтом между американским президентом и канадским премьером. Споры между двумя лидерами вспыхнули в начале июня в Квебеке во время саммита G7. Тармпа возмутило поведение Трюдо во время встречи.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо действовал так осторожно и мягко во время нашей встречи G7 лишь для того, чтобы, когда я уехал, дать пресс-конференцию и заявить: «Американские тарифы – это оскорбление» и он не позволит себя наказывать. Очень нечестно и по-слабацки. Наши тарифы – это ответ на его пошлину в 270% на наши молочные продукты,

– написал в Twitter Трамп.

Конфликт между политиками ухудшил двусторонние отношения США и Канады. Чем он завершится - сложно спрогнозировать. Украина же пока выбрала нейтралитет в этом вопросе.

"Пока что я не думаю, что для нас есть повод для волнения в наиболее важном для нас вопросе сегодня, и Вашингтон и Оттава в принципе придерживаются одной позиции. То что интересует нас, то что важно для Украины – это общая позиция относительно России, и она соблюдается", – пояснил эксперт иностранных дел Олег Белокос.

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Когда Христе Фрилянд выпадет следующая возможность встретиться с украинскими чиновниками лично и обсудить насущные вопросы двустороннего сотрудничества, пока неизвестно.