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Украинский флаг подняли над мэрией Оттавы

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Над мэрией Оттавы взвился флаг Украины
Над мэрией Оттавы взвился флаг Украины / Укринформ

Над мэрией столицы Канады, Оттавы, ко Дню Независимости Украины подняли украинский флаг.

Об этом сообщает "Укринформ".

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Церемония поднятия государственного флага Украины состоялась на рассвете. Флаг будет оставаться на флагштоке здания мэрии до захода солнца.

оттава прапор україни

Флаг Украины над мэрией Оттавы

Стоит отметить, что Оттава имеет традицию 24 августа поднимать флаг Украины уже несколько лет подряд. Также 18 мая в День памяти жертв депортации крымскотатарского народа над зданием поднимают знамя с тамгой.

Теги: Новости Украины День Независимости Канада
Источник: 24 Канал
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