Украинский флаг подняли над мэрией Оттавы
Над мэрией столицы Канады, Оттавы, ко Дню Независимости Украины подняли украинский флаг.
Об этом сообщает "Укринформ".
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Церемония поднятия государственного флага Украины состоялась на рассвете. Флаг будет оставаться на флагштоке здания мэрии до захода солнца.
Флаг Украины над мэрией Оттавы
Стоит отметить, что Оттава имеет традицию 24 августа поднимать флаг Украины уже несколько лет подряд. Также 18 мая в День памяти жертв депортации крымскотатарского народа над зданием поднимают знамя с тамгой.
Источник: 24 Канал
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