Український стяг підняли над мерією Оттави

Над мерією столиці Канади, Оттави, до Дня Незалежності України підняли український прапор.

Про це повідомляє "Укрінформ".

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Церемонія підняття державного прапору України відбулася на світанку. Стяг залишатиметься на флагштокові будівлі мерії аж до заходу сонця.



Прапор України над мерією Оттави

Варто зазначити, що Оттава має традицію 24 серпня підіймати прапор України вже кілька років поспіль. Також 18 травня у День пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу над будівлею піднімають стяг із тамгою.