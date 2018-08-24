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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Український стяг підняли над мерією Оттави

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Над мерією Оттави замайорів прапор України
Над мерією Оттави замайорів прапор України / Укрінформ

Над мерією столиці Канади, Оттави, до Дня Незалежності України підняли український прапор.

Про це повідомляє "Укрінформ".

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Церемонія підняття державного прапору України відбулася на світанку. Стяг залишатиметься на флагштокові будівлі мерії аж до заходу сонця.

оттава прапор україни
Прапор України над мерією Оттави

Варто зазначити, що Оттава має традицію 24 серпня підіймати прапор України вже кілька років поспіль. Також 18 травня у День пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу над будівлею піднімають стяг із тамгою.

Теги: День Незалежності Новини України Канада
Джерело: 24 Канал
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