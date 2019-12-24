Конфлікт через землю не стосується простих людей: як політики відстоюють свої інтереси

Проти затвердження земельної реформи у Верховній Раді об’єдналися "Опозиційна платформа – За життя" Медведчука та "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Під стінами парламенту їх підтримували так звані "патріотичні сили" - "Свобода" та "Національний корпус".

Політсилу "Оппоплатформа – За життя" недаремно називають прокремлівською. Бо саме Кремль офіційно виступає проти ринку землі в Україні. Путін не може змиритися з тим, що Україна нарешті опинилась серед цивілізованих країн, де земля є товаром.

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► Саботування земельної реформи депутатами Верховної Ради

Відтак, не варто дивуватися, чому члени медведчуківської політсили заблокували засідання аграрного комітету, де розглядалися правки до закону про ринок землі. Але раптом до них приєдналася Юлія Тимошенко, яка в єдиному пориві з медведчуківцями почала валити земельну реформу, розкидаючи папери законопроєктів.

Хоча, це теж не є дивним, бо Юлія Володимирівна раніше вже показувала, що за потреби готова чудово порозумітися з Кремлем. Особливо, якщо згадати вкрай невигідні для України, і дуже успішні для росіян газові контракти.

Відео із засідання аграрного комітету:

Найпримітніше те, що інтереси простих селян на словах відстоювали і рвали на собі сорочки люди, які ніколи не обробляли землю, та навіть уявлення не мають, як живуть прості люди. Всі вони – і Тимошенко, і Шуфрич з Королевською, і Ківа живуть у великих маєтках чи квартирах, пересуваються на дорогих авто і витрачають на себе стільки, скільки звичайний селянин і в очі не бачив.

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► Учасники сутичок під Верховною Радою

Також далекі від селян юнаки з "Національного корпусу". Ці псевдофермери в спортивних штанах і куртках вийшли на бійку з поліцією, перекрили Хрещатик у Києві, начебто виступаючи проти ринку землі. А насправді, хіба що заради того, аби ватажки "Національного корпусу" вкотре нагадали Зеленському, що оскільки вони можуть влаштувати на вулиці безлад, то на їхню думку потрібно зважати.

Що відомо про сутички під Верховною Радою?17 грудня під будівлею парламенту зібрався мітинг, учасники якого вимагали не допустити ухвалення у другому читанні законопроєкту про ринок землі. Протестувальники виступали проти скасування мораторію на продаж земельних угідь компаніям та іноземцям.



Поблизу Верховної Ради сталося кілька сутичок між протестувальниками проти ринку землі та поліцією, під час яких було чутно гучні вибухи. Протестувальники нікого не випускали з парламенту, натомість поліція знесла намети мітингувальників. У відповідь вони почали кидати у правоохоронців каміння, палиці, пляшки. У готелі "Київ", де проживають народні депутати України, повилітали вікна.



У ході протистояння 17 правоохоронців та двоє цивільних отримали поранення. Крім того, поліція затримала 26 протестувальників. Ближче до вечора їх усіх відпустили.

Проти вільного продажу землі виступає і партія "Свобода". Зокрема, свободівці чубляться зі "Слугами народу", в той час, як один із їхніх керманичів Ігор Кривецький прибирає до рук землю десятками гектарів через сірі схеми за участі ветеранів АТО.

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► Вигода Петра Порошенка

Ну і ще одна так звана патріотична сила – "Європейська Солідарність" Петра Порошенка не встряє у сутички, а лише морально підтримує цей союз українських патріотів та проросійських колаборантів, теж виступаючи проти земельної реформи.

І тут вигода Петра Порошенка теж очевидна. Адже за п’ять років свого президентства він так і не спромігся відкрити ринок землі. Оскільки його цілком влаштовує та ситуація, яка існує в країні. Агрофірма Порошенка "Зоря Поділля" обробляє понад сто тисяч гектарів землі, переважно у Вінницькій області. При цьому власникам паїв за оренду вони платять смішні гроші.



Петро Порошенко

У випадку прийняття земельної реформи, порошенківському холдингу доведеться або купувати землю дорого за ринковою ціною, або платити набагато більшу оренду. Ось тому, "Європейська Солідарність" теж серед противників реформи.

Відтак те, що ми бачили днями у Верховній Раді, не стосується захисту інтересів простих людей. І це навіть не протистояння прибічників і противників земельної реформи.

Це сутичка між тими, хто хоче, щоб Україна розвивалася і тими, кому треба, щоб все залишилося так, як є.

Між тими, хто хоче, щоб власник міг вільно розпоряджатися землею, так, як він може вільно купувати і продавати квартиру, будинок чи авто. І тими, хто бажає, селяни залишалися кріпаками, що не мають права вільно нічого зробити із землею. Вони можуть тільки віддати її в оренду за два мішки кукурудзи агробаронам.

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Тобто, щоб селяни залишалися бідними, оскільки так ними простіше керувати і їхню підтримку легше купувати на виборах. Що, власне, всі роки і робили як так звані патріоти, олігархічні партії колишнього президента та прем’єрки, так і відверті вороги України з проросійського табору.