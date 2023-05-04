На саммите были представители и России, с которыми у украинской делегации возникли конфликты. Как отметил украинский депутат Александр Мариковский, еще несколько месяцев назад Россия покидала ассамблею и обещала больше не платить взносы. Однако на этот раз она вернулась, чтобы "вновь отстаивать свои мандаты в организации".

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России мешал украинский флаг

Во время участия в саммите ПАЧЭС член российской делегации, депутат Госдумы от "Единой России" Ольга Тимофеева нацепила на пиджак георгиевскую ленту. Сегодня она является символом российской агрессии.

Когда на саммите Тимофеевой предоставили слово, депутаты Верховной рады попытались сорвать выступление российской делегации. За спинами представителей страны-убийцы они развернули украинские флаги. Один из них был расписан защитниками Украины как яркая иллюстрация подлинного лица России. Также представители Украины начали скандировать антироссийские лозунги.

Интересно, что глава украинской делегации Анна Пуртова, очевидно, не захотела слушать россиян. При вступлении Тимофеевой ее место было пустым.

Украинская делегация развернула флаги / Anadolu

После этого стычка между представителями делегаций не заставила себя ждать, ведь россияне пытались предотвратить действия украинской стороны.

Однако конфликт возник не только во время заседания, но и в кулуарах мероприятия. Когда Ольга Тимофеева записывала на свой телефон обращение, депутаты снова за ее спиной развернули украинский флаг.

На это у одного из членов саммита не выдержали слабые нервы, поэтому он грубо вырвал флаг из рук украинцев. Из-за этого возникла потасовка с участием украинского депутата Александра Мариковского.

Конфликт из-за украинского флага в кулуарах саммита: видео

Вмешался также турецкий спикер

Отметим, что во время первого конфликта в ситуацию вмешался спикер парламента Турции Мустафа Шентоп. Он призвал участников заседания к спокойствию и попросил выйти тех, кто захочет его нарушить. Впоследствии он объявил перерыв.

Здесь будет говорить тот, кому дано слово. Я не позволю нарушить покой и порядок ведения мероприятия. Если у кого есть подобные намерения, то пусть покинет помещение,

– сказал Мустафа Шентоп.

По его мнению, нет ничего плохого для того, чтобы во время саммита каждый высказал свое мнение и идеи в устной форме. "Однако если будут сделаны попытки проведения акций, то площадка сегодняшнего собрания перестанет быть парламентским мероприятием и превратится в уличное движение", – подчеркнул спикер парламента Турции.