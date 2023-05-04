На саміті були представники й Росії, з якими в української делегації й виникли конфлікти. Як наголосив українській депутат Олександр Маріковський, ще декілька місяців тому Росія залишала асамблею і обіцяла більше не платити внески. Однак цього разу вона повернулася, щоб "знову відстоювати свої мандати в організації".

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Росії заважав українській прапор

Під час участі у саміті ПАЧЕС членкиня російської делегації, депутатка Держдуми від "Єдиної Росії" Ольга Тимофєєва почепила на піджак георгіївську стрічку. Сьогодні вона є символом російської агресії.

Коли на саміті Тимофєєвій надали слово, депутати Верховної ради спробували зірвати виступ російської делегації. За спинами представників країни-вбивці вони розгорнули українські прапори. Один з них був розписаний захисниками України як яскрава ілюстрація справжнього обличчя Росії. Також представники України почали скандувати антиросійські гасла.

Цікаво, що голова української делегації Ганна Пуртова, вочевидь, не зажадала слухати росіян. Під час вступу Тимофєєвої її місце було порожнім.

Українська делегація розгорнула прапори / Anadolu

Після цього сутичка між представниками делегацій не забарилася, адже росіяни намагались запобігти діям української сторони.

Однак конфлікт виник не лише безпосередньо під час засідання, а й у кулуарах заходу. Коли Ольга Тимофєєва записувала на свій телефон звернення, депутати знову за її спиною розгорнули український прапор.

На це в одного з членів саміту не витримали слабкі нерви, тож він грубо вирвав стяг з рук українців. Через це виникла бійка за участі українського депутата Олександра Маріковського.

Конфлікт через український прапор в кулуарах саміту: відео

Втрутився також турецький спікер

Зазначимо, що під час першого конфлікту у ситуацію втрутився спікер парламенту Туреччини Мустафа Шентоп. Він закликав учасників засідання до спокою та попросив вийти тих, хто захоче його порушити. Згодом він оголосив перерву.

Тут буде говорити той, кому надано слово. Я не дозволю порушити спокій і порядок ведення заходу. Якщо в когось є подібні наміри, то нехай залишить приміщення,

– сказав Мустафа Шентоп.

На його думку, немає нічого поганого у тому, щоб під час саміту кожен висловив свою думку та ідеї в усній формі. "Однак якщо будуть зроблені спроби проведення акцій, то майданчик сьогоднішніх зборів перестане бути парламентським заходом і перетвориться на вуличний рух", – підкреслив спікер парламенту Туреччини.