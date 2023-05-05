Олександр Маріковський – народний депутат України 9-го скликання. 24 Канал детальніше розповість про біографію нардепа та його досягнення.

Зверніть увагу На саміті в Туреччині український делегат дав по пиці росіянину через прапор України

Що відомо про Маріковського

Олександр Маріковський – заступник голови комітету з питань екологічної політики у Верховній Раді України з 29 серпня 2019 року.

Він закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка з дипломом магістра з відзнакою. До того ж Маріковський є випускником Української школи політичних студій 2014 року.

У 2015 році депутат заснував "Центр контент-аналізу". Він є директором консалтингового агентства та IT-компанії.

Також Маріковський активний член "Автомайдану", і був членом Громадської ради при Мінприроди.

На сьогодні Маріковський є радником державного секретаря Міністерства інформаційної політики України.



Олександр Маріковський – народний депутат / фото з фейсбуку Олександра Маріковського

Балотування Маріковського

У 2019 році на парламентських виборах він був кандидатом у народні депутати від партії "Слуга народу" – № 91 у списку. На час виборів Маріковський був генеральний директор ТОВ "Медіатека" та безпартійним.

Захист тварин від жорстокості

12 грудня 2019 року Маріковський увійшов до складу міжфракційного об'єднання "Гуманна країна". Його створили за ініціативи UAnimals для популяризації гуманістичних цінностей та захисту тварин від жорстокості.

Маріковський – розробник GovVoice

Депутат розробив централізовану модель управління державними комунікаціями GovVoice. Також він є розробником бази реєстрації екологічних проблем, і є експертом з інформаційної політики, електронного урядування, екології та антикорупційної політики.

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Битва за український прапор у Туреччині

4 травня цього року під час Парламентської асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва в Туреччині російський делегат вирвав у Маріковського з рук український прапор. Однак депутат вирішив повернути стяг силою, завдавши удари по обличчю росіянина.

Битва Маріковського за прапор України: дивіться відео