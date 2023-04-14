Никому из военно-политического руководства России сейчас крайне не хочется отвечать за военные поражения, однако придется. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Политик считает, что конфликты являются неотъемлемой частью политического ландшафта России. Например, Евгений Пригожин, глава ЧВК "Вагнера", совершенно оскорбленный российским минобороной и в целом политической элитой. Он не тот человек, который сможет это простить.

Противостояние Шойгу и Пригожина

Подоляк предположил, что минобороны России не позволит доминировать в информационном поле частным военным компаниям.

Сегодня Пригожин выглядит в ультрапатриотической среде человеком, крайне реакционным, национальным героем, в противоположность Сергею Шойгу, который является национальным клоуном. И это российское минобороны не простит. В этой войне у них нет чемпионов, ведь имеют много тактических и оперативных поражений, на том же Бахмутском направлении,

– добавил говорящий.

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Обьеденения не будет

Россияне хоть и могут продвинуться на 100 метров, но точно не выйдут на админграницы Донецкой и Луганской областей, как мечтал Путин. Очевидно, за военные поражения России кто-то должен отвечать, а это в свою очередь будет создавать дополнительные линии напряжения внутри руководства, отметил Подоляк.

Он считает, что одним из российских сценариев было выйти на админграницы и сказать, мол, их задача выполнена и воевать россияне дальше не будут, а хотят сесть с Украиной за стол переговоров. Это страшный сценарий, которому сейчас подвержен Путин.

Не будет никакого устойчивого внутреннего мира между Пригожиным, Шойгу, Герасимовым или каким-либо другим субъектом в силовой вертикали России. Они все сегодня ищут, кто виноват, кого нужно убить накануне судебных разбирательств за происходящее в Украине, на кого записать вину,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

Когда говорится о примирении между ЧВК "Вагнера" и ВДВ – это произошло еще несколько месяцев назад и существенного преимущества им не дало. Они сражаются исключительно количеством солдат, которые они тратят на сантиметр поля боя, резюмировал Подоляк.

Конфликты внутри России нарастают