В США представитель Демократической партии Джеральд Коннолли предложил Конгрессу запретить правительству страны признавать суверенитет России над оккупированным Крымом. В частности, он внес соответствующий законопроект в Палату представителей.

В названии документа содержится призыв запретить американскому правительству признавать претензии России на суверенитет над оккупированным полуостровом. Законопроект зарегистрировали под номером HR922 в Конгрессе.

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Если Палата представителей поддержит такую инициативу, то затем законопроект будет рассматривать Сенат США.

Сейчас документ передали в комитет Палаты представителей по иностранным делам. Однако текста законопроекта на сайте Конгресса еще нет.

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Обратите внимание! Посол США в России Джон Салливан отметил, что Америка и Евросоюз не планируют ослаблять санкции против России из-за оккупации Крыма. В Штатах неизменно отмечают недопустимость нарушения украинских границ.