Конгресс может запретить США признавать оккупированный Крым российским
В США представитель Демократической партии Джеральд Коннолли предложил Конгрессу запретить правительству страны признавать суверенитет России над оккупированным Крымом. В частности, он внес соответствующий законопроект в Палату представителей.
Источник:Конгресс США
В названии документа содержится призыв запретить американскому правительству признавать претензии России на суверенитет над оккупированным полуостровом. Законопроект зарегистрировали под номером HR922 в Конгрессе.
Читайте также В США мужчина стрелял в людей в больнице: есть раненые и погибший
Если Палата представителей поддержит такую инициативу, то затем законопроект будет рассматривать Сенат США.
Сейчас документ передали в комитет Палаты представителей по иностранным делам. Однако текста законопроекта на сайте Конгресса еще нет.
К теме Сенат США подтвердил конституционность процесса импичмента Трампа
Поделиться новостью