Об этом сообщила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

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В новом законопроекте говорится о запрете на импорт нефти и других энергоносителей из России из-за вторжения РФ в Украину.

Палата представителей США может разработать законопроект о запрете всего импорта энергоносителей из России, что приведет к прекращению нормальных торговых отношений с Россией, а также с Беларусью,

– заявила Нэнси Пелоси.

Она заявила, что палата рассматривает варианты изоляции России, в рамках которой она может ввести запрет на импорт нефти и энергоносителей.

"Законопроект запрещает импорт нефти и энергоносителей из России в США, отменяет нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью и сделает первый шаг для отказа РФ в доступе к Всемирной торговой организации", – заверила Нэнси Пелоси.

Кроме того, Палата представителей Конгресса США предоставит полномочия исполнительной власти повышать пошлину на российский импорт.

В то же время Украине администрация Байдена предложила экстренное финансирование в размере 10 миллиардов долларов США для предоставления гуманитарной, военной и экономической поддержки.

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