Про це повідомила речниця Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.
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У новому законопроєкті йдеться про заборону на імпорт нафти та інших енергоносіїв з Росії через вторгнення РФ в Україну.
Палата представників США може розробити законопроєкт про заборону всього імпорту енергоносіїв з Росії, що призведе до припинення нормальних торговельних відносин з Росією, а також з Білоруссю,
– заявила Ненсі Пілосі.
Вона заявила, що палата розглядає варіанти ізоляції Росії, в рамках якої вона може ввести заборону на імпорт нафти та енергоносіїв.
"Законопроект забороняє імпорт нафти та енергоносіїв з Росії до США, скасовує нормальні торговельні відносини з Росією та Білоруссю та зробить перший крок для відмови РФ у доступі до Світової організації торгівлі", – запевнила Ненсі Пелосі.
Окрім того, Палата представників Конгресі США надасть повноваження виконавчій владі підвищувати мито на російський імпорт.
Водночас Україні адміністрація Байдена запропонувала екстрене фінансування в розмірі 10 мільярдів доларів США для надання гуманітарної, військової та економічної підтримки.
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