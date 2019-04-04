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      Конгресс рассмотрит законопроект о серьезных экономических санкциях против России

      3 Читати новину українською
      Конгресс США
      Конгресс США / Getty Images

      В среду на рассмотрение Конгресса США будет представлен законопроект, содержащий пакет жестких ограничений против России для предотвращения будущего вмешательства в американские выборы.

      Законопроект подали американские сенаторы демократ Крис Ван Холле и республиканец Марко Рубио. Документ предусматривает возможность введения ограничительных мер против банковского, энергетического и оборонного секторов экономики РФ.

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      Билль, предложенный сенаторами, получил название Deter Act (Defending Elections against Trolls from Enemy Regimes Act – "Закон о защите выборов от троллей, которые представляют враждебные режимы»).

      Я призываю Конгресс сплотиться и решительно защитить наши выборы и американский народ в предстоящие годы от иностранных врагов, которые полны решимости внести в наши ряды раскол и разделить нас, чтобы усилить себя,
      – заявил Марко Рубио.

      Он также добавил, что благодаря расследованию Мюллера стало понятно, что Россия стремилась манипулировать американским народом и пыталась подорвать демократический процесс в 2016 году.

      Ограничения угрожают России

      Законопроект предусматривает, что директор национальной разведки США в течение 60 дней после любых американских выборов федерального масштаба должен вынести заключение о том, пыталась Россия или любая другая страна, или подконтрольные этим странам лица вмешаться в ход выборов и повлиять на их результат. Если подобное вмешательство имело место, проект закона предлагает обязательное введение санкций в течение 30 дней.

      Предусмотрены документом меры включают санкции против российских банков среди перечисленных в списке, в который входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк и Россельхозбанк. Предусматривается запрет на ведение бизнеса с этими банками в США.

      Проект закона также предусматривает блокировку без конфискации американских активов россиян, которые могут попасть под санкции, включая официальных лиц и бизнесменов, а также запрет для них на въезд в Соединенные Штаты. Блокированию также будут подлежать все активы российских компаний энергетического сектора, размещены в США.

      И напоследок, документом предусмотрено, что США будут добиваться введения соответствующих санкций против России Европейским Союзом. Подобный законопроект уже был внесен в Конгресс США в начале прошлого года сенаторами Ван Холленом и Рубио, однако тогда он не был принят Конгрессом.

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      Теги: Новости России Санкции Новости США
      Источник: 24 Канал
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