Борьбу с этим явлением необходимо рассматривать как приоритет национальной безопасности США наивысшего уровня. По мнению авторов инициативы, последствия коррупционных действий за границей часто поражают и Соединенные Штаты Америки.

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Награбленные деньги отражают через оффшоры и в конце концов они могут оседать в США. В этом контексте Хельсинкская комиссия вспоминает об украинском олигархе Игоре Коломойском и купленную причастными к нему компаниями недвижимость в США.

УЕФА не будет требовать изменить форму футбольной сборной Украины

Европейская футбольная ассоциация УЕФА заявила, что изображение украинских границ в новой форме национальной сборной не может быть проблематичным, поскольку оно соответствует международно признанным границам Украины. Они, в частности подтверждены решением Организации Объединенных Наций.

УЕФА не будет требовать от Украины изменить этот элемент дизайна. Ранее российская организация пожаловалась в УЕФА из-за того, что на футболках украинской сборной изображены контуры Украины, содержащие Крым.

Первая зарубежная поездка Байдена

Президент США Джо Байден начал свою первую зарубежную поездку с момента вступления в должность. Находясь в Великобритании, он провел двусторонние переговоры с премьер-министром Борисом Джонсоном.

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В пятницу, 11 июня, президент США примет участие в саммите лидеров стран "Большой семерки". Среди главных решений встречи ожидают:

договоренности о едином минимальном корпоративном налоге, который установят развитые страны;

решений в сфере борьбы с климатическими изменениями;

поставки вакцины от коронавируса в страны с малым и средним достатком;

договоренности о действиях касательно противостояния агрессивной политике России.

Байден, выступая перед американскими военными в Великобритании, подтвердил, что реакция на действия Москвы должна быть решительной и значимой.

Позиция США касательно достройки "Северного потока-2"

Цель США, чтобы Россия не смогла использовать энергию в качестве геополитического оружия против Украины или другого государства. Об этом заявил представитель Государственного департамента Нед Прайс.

Отвечая на вопрос о позиции США касательно достройки "Северного потока-2", он отметил, что физическую достройку трубопровода на этом этапе трудно предотвратить. США будут использовать санкции и дипломатию, чтобы предотвратить политическое использование проекта.

США передадут почти 100 странам вакцину Pfizer

США закупили полмиллиарда доз вакцины Пфайзер от коронавируса и бесплатно отдадут их 92 странам со средним и низким уровнем достатка. Эти вакцины будут распределять через программу ООН Covax. Об этом сообщил Белый дом.

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200 миллионов доз вакцины распространят еще до конца 2021 года. А остальные – 300 миллионов в первой половине 2022 года. Pfizer будет производить эти вакцины на заводах, расположенных в американских штатах Мичиган, Канзас, Миссури и Массачусетс.

Напомним! Ранее США объявили о доставке 80 миллионов доз вакцины в другие страны мира до конца июня, в том числе и в Украину.

Полный выпуск программы "Голос Америки" за 10 июня 2021 года: смотрите видео