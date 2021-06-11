Боротьбу з цим явищем необхідно розглядати як пріоритет національної безпеки США найвищого рівня. На думку авторів ініціативи, наслідки корупційних дій за кордоном часто вражають і Сполучені Штати Америки.

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Награбовані гроші відбивають через офшори і зрештою вони можуть осідати у США. У цьому контексті Гельсінська комісія згадує про українського олігарха Ігоря Коломойського та куплену причетними до нього компаніями нерухомості у США.

УЄФА не вимагатиме змінити форму футбольної збірної України

Європейська футбольна асоціація УЄФА заявила, що зображення українських кордонів на новій формі національної збірної не може бути проблематичним, бо воно відповідає міжнародно визнаним кордонам України. Вони зокрема підтверджені рішенням Організації Об'єднаних Націй.

УЄФА не вимагатиме від України змінити цей елемент дизайну. Раніше російська організація поскаржилась в УЄФА через те, що на футболках української національної збірної зображені контури України, які містять Крим.

Перша закордонна поїздка Байдена

Президент США Джо Байден розпочав свою першу закордонну поїздку з моменту вступу на посаду. Перебуваючи у Великій Британії, він провів двосторонні переговори з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном.

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У п'ятницю, 11 червня, президент США візьме участь у саміті лідерів країн "Великої сімки". Серед головних рішень зустрічі очікують:

домовленості про єдиний мінімальний корпоративний податок, який встановлять розвинені країни;

рішень у сфері боротьби з кліматичними змінами;

постачання вакцини від коронавірусу у країни з малим та середнім достатком;

домовленості про дії щодо протистояння агресивній політиці Росії.

Байден, виступаючи перед американськими військовими у Великій Британії, підтвердив, що реакція на дії Москви має бути рішучою та значимою.

Позиція США щодо добудови "Північного потоку-2"

Мета США, аби Росія не змогла використати енергію у якості геополітичної зброї проти України чи іншої держави. Про це заявив речник Державного департаменту Нед Прайс.

Відповідаючи на запитання про позицію США щодо добудови "Північного потоку-2", він відзначив, що фізичній добудові трубопроводу на цьому етапі важко запобігти. США використовуватимуть санкції та дипломатію, аби запобігти політичному використанню проєкту.

США передадуть майже 100 країнам вакцину Pfizer

США закупили пів мільярда доз вакцини Пфайзер від коронавірусу і безплатно віддадуть їх 92 країнам із середнім та низьким рівнем достатку. Ці вакцини розподілятимуть через програму ООН Covax. Про це повідомив Білий дім.

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200 мільйонів доз вакцини поширять ще до кінця 2021 року. А решта – 300 мільйонів у першій половині 2022 року. Pfizer вироблятиме ці вакцини на заводах, розташованих в американських штатах Мічиган, Канзас, Міссурі та Массачусетс.

Нагадаємо! Раніше США оголосили про доставку 80 мільйонів доз вакцини до інших країн світу до кінця червня, зокрема і до України.

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