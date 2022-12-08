Видео опубликовал Сергей Притула, который сейчас находится в США вместе с другими украинскими волонтерами. Там они выступили на заседании Хельсинкской комиссии в Конгрессе.

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Что нужно делать с тряпкой боевиков

В американском Конгрессе один из чиновников сначала вытер свою обувь тряпкой боевиков, которую миньоны Кремля называют "флагом". После чего и другие собравшиеся вытерли ноги об эту тряпку, стали на нее и сделали общее фото.

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Украинские волонтеры в Конгрессе США

7 декабря украинские волонтеры, среди которых Сергей Притула, Тарас Чмут, Дора Хомяк и Мелания Подоляк, прибыли в американский Конгресс и выступили на заседании Хельсинкской комиссии.

Сергей Притула отметил, что украинские волонтеры получили высшее международное признание благодаря этому событию. Он выразил благодарность Конгрессу и Хельсинкской комиссии за то, что услышали украинское общество, и истории о тех чудесах, которые делает наш народ – за считанные дни закрывает масштабные сборы, даже если есть проблемы со связью и светом.

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