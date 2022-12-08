Россия активно использует кассетные боеприпасы в войне с Украиной. В частности, недавно в Харькове от них пострадали 2 ребенка.

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Запрос Украины уже несколько месяце вобдумывается в Штатах. Согласия пока не достигли. В то же время важно, что запрос не отклонили.

США поддерживают поставку в Украину танков Leopard

Штаты поддерживают Украину в борьбе за свою свободу. В частности, страна сказала свое "за" поставке танков Leopard, которые нужны воинам ВСУ .

Петр Черник, военный эксперт, считает: вполне вероятно, что украинские защитники и защитницы получат Leopard.

В апреле HIMARS были фантастикой. Для меня как для аналитика это казалось чем-то невероятным. Это случилось,

– подчеркнул Черник.

Он добавил, что у Украины есть все шансы получить Leopard. Эти красавцы – одни из лучших в комплексе – боекомплект, качество наведения на цель и применение самой пушки.

Обратите внимание! США уже одобрили проект оборонного бюджета на 2023 год. На помощь Украине направят 800 миллионов евро.