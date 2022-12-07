Соглашением предусмотрена "разработка, испытание и производство системы в США и Израиле". Напомним, ранее турецкий аналог HIMARS присоединился к ВСУ, чтобы уничтожать оккупантов.

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Что известно о лазерном оружии

Израильская государственная компания Rafael и американский производитель оружия Lockheed Martin заключили соглашение о совместной разработке высокоэнергетической лазерной боевой системы,

– говорят источники.

Система будет базироваться на лазерной оборонной системе Iron Beam, которую уже использует Rafael и Минобороны Израиля.

С мощностью 100 киловатт, Iron Beam намерена стать действенной системой противовоздушной обороны наземного базирования, которая будет действовать против ракет, мин, дронов и других угроз, непосредственно поражая цели высокоэнергетическим лазером.

США поставили в Украину шестилетний запас снарядов

США поставили в Украину уже 900 тысяч стандартных и 4 тысяч высокоточных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Как оказалось, такое количество производят за 5 – 6 лет.

Таким образом США планируют совместно с производителями увеличить темпы производства до 36 тысяч артиллерийских снарядов в месяц, которые должны быть реализованы в течение следующих 3 лет.