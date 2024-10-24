Об этом пишет газета The Hill.

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США должны рассмотреть "прямые военные действия", если северокорейские войска войдут в Украину

Республиканец Тернер считает, что администрация президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис "должна четко дать понять, что вступление северокорейских войск в этот конфликт является красной линией для Соединенных Штатов".

Если войска Северной Кореи вторгнутся на суверенную территорию Украины, США необходимо серьезно рассмотреть возможность принятия прямых военных действий против войск Северной Кореи,

– заявил он.

Как написали в издании, сообщение о том, что северокорейские войска находятся на грани возможного вступления в бой, вызвали призывы к США отменить ограничения на использование предоставленного Украине дальнобойного оружия. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал Вашингтон сделать это.

"Я давно оспаривал неразумную позицию администрации Байдена-Харрис по ограничению использования Украиной оружия США против целей на территории России. Если северокорейские войска атакуют Украину с территории России, Украине должно быть разрешено использовать американское оружие в ответ", – высказался Тернер.