Авторы письма считают, что Национальная гвардия Калифорнии готова, желает и может поддерживать гуманитарную работу в Украине. Однако ей препятствуют бюрократические преграды.

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"Мы считаем, что отношения Гвардии с Украиной дают ей уникальную возможность сыграть определенную роль в поддержке нашего гуманитарного реагирования", – говорится в письме конгрессменов.

Следовательно, политики просят Остина и Блинкена устранить административные и процедурные препятствия в работе гвардейцев. Ведь "если федеральное правительство не предпримет ключевых шагов для активизации необходимых полномочий, они не смогут расширить свои усилия".

В качестве примера такой работы авторы письма приводят возможность воздушных перевозок для доставки продовольствия, медикаментов и других гуманитарных грузов в регион.