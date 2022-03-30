Последствия российской агрессии уже ощутили по всему миру. Об этом сообщила замгоссекретаря США Венди Шерман во время заседания ООН 29 марта.
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Дипломат отметила, что Россия разбомбила по меньшей мере три гражданских корабля, которые перевозили товары с Черного моря. Также ВМС оккупанта блокируют доступ к украинским портам:
- перекрывая возможность Украине экспортировать зерно;
- не давая около 94 кораблям с продовольствием достичь Средиземного моря.
Пока Путин будет продолжать свою войну, пока российские силы продолжают бомбить украинские города и блокировать конвои с помощью, пока мирные жители в осаде не смогут добраться до безопасного места, этот гуманитарный кризис будет только усугубляться,
– сказала Венди Шерман.
"Эту войну начал Путин. Он создал этот глобальный продовольственный кризис", – подчеркнула дипломат.
13 миллионов человек – в опасности
- Она подчеркнула, что около 13 миллионов человек во всем мире "могут оказаться в состоянии продовольственной опасности из-за вторжения России в Украину".
- Венди Шерман добавила, что около 30% мирового экспорта пшеницы, 20% кукурузы и 75% подсолнечного масла приходят из Черноморского региона.