Последствия российской агрессии уже ощутили по всему миру. Об этом сообщила замгоссекретаря США Венди Шерман во время заседания ООН 29 марта.

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Дипломат отметила, что Россия разбомбила по меньшей мере три гражданских корабля, которые перевозили товары с Черного моря. Также ВМС оккупанта блокируют доступ к украинским портам:

перекрывая возможность Украине экспортировать зерно;

не давая около 94 кораблям с продовольствием достичь Средиземного моря.

Пока Путин будет продолжать свою войну, пока российские силы продолжают бомбить украинские города и блокировать конвои с помощью, пока мирные жители в осаде не смогут добраться до безопасного места, этот гуманитарный кризис будет только усугубляться,

– сказала Венди Шерман.

" Эту войну начал Путин. Он создал этот глобальный продовольственный кризис ", – подчеркнула дипломат.

13 миллионов человек – в опасности