Соответствующую информацию сообщили в Минобороны Великобритании, ссылаясь на данные их разведки. Об этом ведомство написало 29 марта – на 34-й день войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте Россия придумала новый способ морского разбоя, – МИД о запуске мин в дрейф Черным морем

Россия не оцепила Киев и фактически признала потерю инициативы

Неоднократные неудачи россиян и успешные контратаки украинских войск почти наверняка означают, что российское наступление не достигло цели и оцепить Киев не удалось,

– сообщила британская разведка.

Добавили также, что о признании Кремлем потери инициативы в регионе могут свидетельствовать:

заявления оккупантов о "снижении активности" вокруг столицы;

сообщение о так называемом "отводе некоторых российских подразделений".

Разведка Великобритании предположила, что, вероятно, теперь Москва будет пытаться перевести силы с Севера Украины, чтобы наступать в Донецкой и Луганской областях.

Обратите внимание! В Генштабе ВСУ заявили, что так называемый отвод войск России, вероятно, является ротацией и введением в заблуждение . То есть оккупанты хотят создать ложное воображение, якобы они отказались окружить Киев.