Соответствующую информацию сообщили в Минобороны Великобритании, ссылаясь на данные их разведки. Об этом ведомство написало 29 марта – на 34-й день войны, которую Россия начала против Украины.
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Россия не оцепила Киев и фактически признала потерю инициативы
Неоднократные неудачи россиян и успешные контратаки украинских войск почти наверняка означают, что российское наступление не достигло цели и оцепить Киев не удалось,
– сообщила британская разведка.
Добавили также, что о признании Кремлем потери инициативы в регионе могут свидетельствовать:
- заявления оккупантов о "снижении активности" вокруг столицы;
- сообщение о так называемом "отводе некоторых российских подразделений".
Разведка Великобритании предположила, что, вероятно, теперь Москва будет пытаться перевести силы с Севера Украины, чтобы наступать в Донецкой и Луганской областях.
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