Відповідну інформацію повідомили у Міноборони Великої Британії, посилаючись на дані їхньої розвідки. Про це відомство написало 29 березня – на 34 день війни, яку Росія почала проти України.
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Росія не захопила Київ та фактично визнала втрату ініціативи
Неодноразові невдачі росіян та успішні контратаки українських військ майже напевно означають, що російський наступ не досягнув мети й оточити Київ не вдалося,
– повідомила британська розвідка.
Додали також, що про визнання Кремлем втрати ініціативи у регіоні можуть звідчити:
- заяви окупантів про "зниження активності" довкола столиці;
- повідомлення про так зване "відведення деяких російських підрозділів".
Розвідка Великої Британії припустила, що, ймовірно, Росія тепер намагатиметься перевести сили Півночі України, щоб наступати у Донецькій та Луганській областях.