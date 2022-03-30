Відповідну інформацію повідомили у Міноборони Великої Британії, посилаючись на дані їхньої розвідки. Про це відомство написало 29 березня – на 34 день війни, яку Росія почала проти України.

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Росія не захопила Київ та фактично визнала втрату ініціативи

Неодноразові невдачі росіян та успішні контратаки українських військ майже напевно означають, що російський наступ не досягнув мети й оточити Київ не вдалося,

– повідомила британська розвідка.

Додали також, що про визнання Кремлем втрати ініціативи у регіоні можуть звідчити:

заяви окупантів про "зниження активності" довкола столиці;

повідомлення про так зване "відведення деяких російських підрозділів".

Розвідка Великої Британії припустила, що, ймовірно, Росія тепер намагатиметься перевести сили Півночі України, щоб наступати у Донецькій та Луганській областях.