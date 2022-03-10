Голосование пока продолжается. Правда, палата представителей была готова принять законопроект еще после того, как Джо Байден объявил о введении такого запрета.

Кстати Другим надо взять пример: Зеленский поблагодарил США за запрет импорта энергоресурсов

Что этому предшествовало

США приняли решение отказаться от импорта российской нефти, газа и угля. Байден сообщил об этом во время обращения 8 марта.

Президент США подчеркнул, что против России ввели мощнейшие санкции. Из-за них экономика государства-агрессора уже дала трещину, а рубль стоит меньше чем 1 американский цент.

Зеленский поблагодарил за это решение и подчеркнул, что оно – о свободе и будущем.

Несмотря на решение Вашингтона, в ЕС пока не намерены отказываться от импорта российских энергоресурсов. Такую позицию высказал Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.

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