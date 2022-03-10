Голосування поки триває. Щоправда, палата представників була готова прийняти законопроєкт ще після того, як Джо Байден оголосив про введення такої заборони.

До речі Іншим треба взяти приклад: Зеленський подякував США за заборону імпорту енергоресурсів

Що цьому передувало

США ухвалили рішення відмовитись від імпорту російської нафти, газу та вугілля. Байден повідомив про це під час звернення 8 березня.

Президент США наголосив, що проти Росії ввели найпотужніші санкції. Через них економіка держави-агресорки вже дала тріщину, а рубль коштує менше ніж 1 американський цент.

Зеленський подякував за це рішення та наголосив, що воно – про свободу й майбутнє.

Попри рішення Вашингтона, у ЄС поки не мають наміру відмовлятись від імпорту російських енергоресурсів. Таку позицію висловив верховний представник ЄС Жозеп Боррель.



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