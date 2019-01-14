Коньяк в Украине будут называть по-новому: какое название выбрали украинцы

Украинцы выбрали новое название для коньяка, который производится в стране. Свой голос за новое название этого напитка можно было отдать в опросе в рамках проекта "Географические указания в Украине", финансируемого Евросоюзом.

Результаты онлайн-голосования появились в Facebook.

24 канал сообщал, что украинских виноделов обязали с 2026 года отказаться от использования защищенного географического указания "коньяк" для алкогольного напитка отечественного производства. Также, в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, будет изменена маркировка "шампанское".

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Так, большинство опрошенных, а именно 25,6%, поддержали вариант названия коньяка в Украине "Украинский бренди" или "Бренди Украины". Еще 9,4% опрошенных украинцев отдали свои голоса за вариант "Янтарь", "Бурштинок" или "Буршт няк", а 8,5% проголосовали за название "Гайстер".

Четвертую и пятую строчку заняли названия "Кьянок" (7,9%), "Дубовик/Дубняр" (7,2%). Меньше голосов получили названия "Брунат" (5,3%), "Каннук" (4,5%), "Укрньяк/Украньяк" (4,3%), "Сонцедар/Сандарам/Виндар" (3,3%), "Бревис" (3%). Все остальные названия набрали менее 3% голосов.

Организаторы проекта сообщили, что получили около 16 тысяч ответов и десятки предложений.

Заметим, что результаты голосования еще не означают, что коньяк в Украине получит название "Украинский бренди". Последнее слово – за украинским Министерством аграрной политики и продовольствия. Планируется провести совещание, на котором представят результаты опроса.

Откуда родом "настоящий" коньяк?

Наименование "коньяк" родом из одноименного города во Франции. В стране действует специальный закон, который ограничивает регионом Шаранта территорию, на которой производители могут называть свою продукцию коньяком.



В СССР коньяком называли любой бренди, технология производства которого была похожа на таковую при производстве настоящего коньяка. Отказ от употребления наименования "коньяк" является одним из обязательств, которое взяла на себя Украина в рамках подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.