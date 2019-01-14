19:36
14 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПОЖАР НА ХИМЗАВОДЕ В КАЛУШЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Артиллерист Путин. Владирим Бессмертный
      Вєсті Кремля
      19:32, 12 января
      Вести.UA. Жир: Сюрприз под елку. Религиозная ответочка Ляшко
      Вєсті.UA
      18:47, 12 января
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, 11 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 1
      Згадати все
      12:22, 12 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОЖАР НА ХИМЗАВОДЕ В КАЛУШЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС

      Коньяк в Украине будут называть по-новому: какое название выбрали украинцы

      491 Читати новину українською
      Украинцы выбрали новое название для коньяка
      Украинцы выбрали новое название для коньяка / Иллюстративное фото

      Украинцы выбрали новое название для коньяка, который производится в стране. Свой голос за новое название этого напитка можно было отдать в опросе в рамках проекта "Географические указания в Украине", финансируемого Евросоюзом.

      Результаты онлайн-голосования появились в Facebook.

      24 канал сообщал, что украинских виноделов обязали с 2026 года отказаться от использования защищенного географического указания "коньяк" для алкогольного напитка отечественного производства. Также, в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, будет изменена маркировка "шампанское".

      Читайте также: Какие виды алкоголя является самыми вредными

      Так, большинство опрошенных, а именно 25,6%, поддержали вариант названия коньяка в Украине "Украинский бренди" или "Бренди Украины". Еще 9,4% опрошенных украинцев отдали свои голоса за вариант "Янтарь", "Бурштинок" или "Буршт няк", а 8,5% проголосовали за название "Гайстер".

      Четвертую и пятую строчку заняли названия "Кьянок" (7,9%), "Дубовик/Дубняр" (7,2%). Меньше голосов получили названия "Брунат" (5,3%), "Каннук" (4,5%), "Укрньяк/Украньяк" (4,3%), "Сонцедар/Сандарам/Виндар" (3,3%), "Бревис" (3%). Все остальные названия набрали менее 3% голосов.

      Организаторы проекта сообщили, что получили около 16 тысяч ответов и десятки предложений.

      Заметим, что результаты голосования еще не означают, что коньяк в Украине получит название "Украинский бренди". Последнее слово – за украинским Министерством аграрной политики и продовольствия. Планируется провести совещание, на котором представят результаты опроса.

      Откуда родом "настоящий" коньяк?
      Наименование "коньяк" родом из одноименного города во Франции. В стране действует специальный закон, который ограничивает регионом Шаранта территорию, на которой производители могут называть свою продукцию коньяком.

      В СССР коньяком называли любой бренди, технология производства которого была похожа на таковую при производстве настоящего коньяка. Отказ от употребления наименования "коньяк" является одним из обязательств, которое взяла на себя Украина в рамках подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

      Теги: Новости Украины Европа Министерство агрополитики Социологическое исследование Алкоголь Статистика
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Оборотни в погонах: почему никто не наказан за ограбление ювелирного магазина
      сегодня , 19:00 Оборотни в погонах: почему никто не наказан за ограбление ювелирного магазина
      Юрій Бутусов 1266
      Компенсация за некачественное электроснабжение: как она будет действовать
      сегодня , 19:00 Компенсация за некачественное электроснабжение: как она будет действовать
      Яніна Ткачук 59
      Шокуюча історія пограбування правоохоронцями ювелірного салону "Графф": що відомо про справу
      сегодня , 18:30 Шокуюча історія пограбування правоохоронцями ювелірного салону "Графф": що відомо про справу
      Дмитро Гнап 93
      Легалізація кримінальних авторитетів: на які альянси готовий піти Порошенко, аби втримати владу
      сегодня , 17:30 Легалізація кримінальних авторитетів: на які альянси готовий піти Порошенко, аби втримати владу
      Сергій Лещенко 257
      Українці кепкують із закону про інтимну близькість: чому це не смішно?
      сегодня , 17:00 Українці кепкують із закону про інтимну близькість: чому це не смішно?
      Артем Овдієнко 1363
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Мастер: Классическая скрипка состоит из 80 частей
       18 июня 2011 , 12:45
      Силы АТО открыли огонь на поражение из-за новых обстрелов боевиков
       11 ноября 2015 , 08:16
      Названы самые популярные автомобильные марки сентября в Украине
       2 октября 2018 , 10:40
      В столице автомобили массово ездят по тротуарам видео
       15 ноября 2018 , 15:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук